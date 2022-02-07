Долари купувати немає сенсу: у чому українцям рекомендують зберігати гроші

Експерти вважають, що купити ОВДП вигідніше, ніж долари.

На тлі повідомлень про загрозу можливого вторгнення Росії в Україні просіла гривня, що змусило бізнес та простих мешканців країни шукати альтернативні способи зберігання заощаджень. Попри те, що традиційно українці в будь-якій незрозумілій ситуації купують долари, експерти вважають, що вкладатися в нього зараз немає сенсу, а натомість пропонують звернути увагу на ОВДП.

Про це економічні експерти та аналітики розповіли "Телеграфу".

На думку експерта Олексія Куща, непоганим способом зберегти гроші є банківські депозити, однак він вказує, що їх варто розглядати виключно як збереження коштів від коливань курсу та інфляції, але не заробітку.

Економічний експерт Олег Пензін, своєю чергою, зазначив, що відсоткова ставка за депозитами зараз виглядає дуже непоганою, а аналітик Данило Монін зазначив, що вони все одно виглядають краще, ніж покупка долара.

Водночас є у такому способі зберігання коштів й мінус, який полягає в оподаткуванні у вигляді 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Усі троє експертів вважають, що найкращим способом вкладення облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), виплати за якими гарантовані державою і до того ж доходи від них не обкладаються податками.

Ось тільки рекомендують вони починати із сум, починаючи зі 100 тисяч гривень. Втім, Пензін упевнений, що почати можна і з менших вкладень.

Олексій Кущ уточнив, що купувати їх, ймовірно, доведеться на вторинному ринку, що зменшить доходи від них.

Більше про те, чому нині не варто бігти в обмінники і яка є альтернатива для зберігання коштів, читайте у матеріалі "Телеграф": Якщо не в долари, то…? У що вкладати гроші на тлі чуток про російське вторгнення.