Укр

Доллары покупать бессмысленно: в чем украинцам рекомендуют хранить деньги

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Куда вложить деньги, чтобы уберечь сбережения от инфляции
Куда вложить деньги, чтобы уберечь сбережения от инфляции

Эксперты считают, что купить ОВГЗ выгоднее, чем доллары.

На фоне сообщений об угрозе возможного вторжения России, в Украине просела гривна, что заставило бизнес и простых жителей страны искать альтернативные способы хранения сбережений. Несмотря на то, что традиционно украинцы в любой непонятной ситуации покупают доллары, эксперты считают, что вкладываться в него сейчас нет смысла, а вместо этого предлагают обратить внимание на ОВГЗ.

Об этом экономические эксперты и аналитики рассказали "Телеграфу".

По мнению эксперта Алексея Куща, неплохим способом сохранить деньги является банковские депозиты, однако он указывает, что их стоит рассматривать исключительно в качестве сохранения средств от колебаний курса и инфляции, но не заработка.

Экономический эксперт Олег Пендзин, в свою очередь отметил, что процентная ставка по депозитам сейчас выглядит весьма неплохой, а аналитик Даниил Монин указал, что они все равно выглядят лучше, чем покупка доллара.

Вместе с тем есть в таком способе хранения средств и минус, который заключается в налогообложении в виде 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Все трое экспертов считают, что лучшим способом вложения Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выплаты по которым гарантированы государством и к тому же доходы от них не облагаются налогами.

Вот только рекомендуют они начинать с сумм, начиная со 100 тысяч гривен. Впрочем, Пендзин уверен, что начать можно и с меньших вложений.

Алексей Кущ же уточнил, что покупать их, вероятно, придется на вторичном рынке, что уменьшит доходы от них.

Больше о том, почему в настоящее время не стоит бежать в обменники и какая есть альтернатива для хранения денежных средств, читайте в материале "Телеграф": Если не в доллары, то…? Во что вкладывать деньги на фоне слухов о российском вторжении.

Теги:
#Гривна #ОВГЗ #Доллар #Депозиты
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