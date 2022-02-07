Доллары покупать бессмысленно: в чем украинцам рекомендуют хранить деньги

Эксперты считают, что купить ОВГЗ выгоднее, чем доллары.

На фоне сообщений об угрозе возможного вторжения России, в Украине просела гривна, что заставило бизнес и простых жителей страны искать альтернативные способы хранения сбережений. Несмотря на то, что традиционно украинцы в любой непонятной ситуации покупают доллары, эксперты считают, что вкладываться в него сейчас нет смысла, а вместо этого предлагают обратить внимание на ОВГЗ.

Об этом экономические эксперты и аналитики рассказали "Телеграфу".

По мнению эксперта Алексея Куща, неплохим способом сохранить деньги является банковские депозиты, однако он указывает, что их стоит рассматривать исключительно в качестве сохранения средств от колебаний курса и инфляции, но не заработка.

Экономический эксперт Олег Пендзин, в свою очередь отметил, что процентная ставка по депозитам сейчас выглядит весьма неплохой, а аналитик Даниил Монин указал, что они все равно выглядят лучше, чем покупка доллара.

Вместе с тем есть в таком способе хранения средств и минус, который заключается в налогообложении в виде 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Все трое экспертов считают, что лучшим способом вложения Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выплаты по которым гарантированы государством и к тому же доходы от них не облагаются налогами.

Вот только рекомендуют они начинать с сумм, начиная со 100 тысяч гривен. Впрочем, Пендзин уверен, что начать можно и с меньших вложений.

Алексей Кущ же уточнил, что покупать их, вероятно, придется на вторичном рынке, что уменьшит доходы от них.

Больше о том, почему в настоящее время не стоит бежать в обменники и какая есть альтернатива для хранения денежных средств, читайте в материале "Телеграф": Если не в доллары, то…? Во что вкладывать деньги на фоне слухов о российском вторжении.