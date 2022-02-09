Валютні "гойдалки" розхитають ринок нерухомості: коли квартири подешевшають

Якщо долар підскочить у ціні, вторинна нерухомість подешевшає вже за лічені місяці

Нестабільна ситуація на валютному ринку неминуче зачіпає й інші сфери діяльності в Україні, зокрема зростання курсу долара в довгостроковій перспективі призведе до падіння цін на вторинному ринку нерухомості.

Таку думку РБК-Україна висловив експерт у питаннях нерухомості Ярослав Цуканов.

На його думку, якщо долар продовжить дорожчати і, можливо, навіть закріпиться на рівні вище, ніж був закладений у держбюджеті на 2022 рік (28,6–28,7 грн/долар), то ціни на вторинному ринку впадуть вже до кінця року.

Цуканов пояснює, що такою є одна з особливостей ринку нерухомості в Україні — він інертний, і щоб на нього вплинули зовнішні фактори на кшталт зміни курсу долара, має пройти 6-12 місяців.

Експерт додає, що ціни вторинного ринку просідають у тій самій пропорції, як зростає долар, і якщо американська валюта просто буде нестабільною, без відчутних стрибків, то на ринку це не позначиться.

Як повідомляв "Телеграф", раніше експерти стверджували, що до кінця лютого 2022 року долар в Україні може опуститися до позначки 27 гривень.