Якщо Росія не нападе: коли чекати зростання цін на житло в Україні

Фахівці кажуть, що навесні ціна на житло зросте, але можна заощадити

З кінця 2021 року все частіше звучить інформація про загрозу вторгнення РФ в Україну, проте за минулий час багато хто вже встиг звикнути до неї, тож, за словами ріелторів, паніки та падіння цін на ринку не спостерігається.

Як повідомили "Телеграфу" в Асоціації ріелторів України, чутки про можливе російське вторгнення сильно скоротили попит на житло, який за підсумками березня може скоротитися на 30-40%, і спонукали багатьох інвесторів відмовитися від вкладень у новобудови.

Все це, за словами Володимира Семенцова, співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development, призвело до ефекту "стиснутої пружини", при якому відкладений сьогодні попит обов’язково стрибкоподібно зросте пізніше.

За прогнозом експерта, протягом 1,5-2 місяців після розв’язання геополітичної кризи варто чекати різкого стрибка цін на квартири в первинному сегменті нерухомості, а за цим подорожчає і "вторинка".

Найімовірніший місяць початку зростання цін на ринку нерухомості, на думку Семенцова, квітень.

"У квітні слід очікувати істотну активізацію покупців, і, як наслідок, різкий ціновий стрибок на 5-7% у якісних та найбільш затребуваних у покупців проектах, будівництво яких не зупинялося через зовнішню загрозу", — підсумував Володимир Семенцов.

При цьому, за словами експерта, у найближчі два місяці, у лютому-березні, ціни на житло в цілому залишаться стабільними, а за рахунок різного роду акцій і знижок у забудовників можна купити квартири приблизно на 10-15% дешевше. Не пізніше квітня придбати нерухомість так дешево вже навряд чи вдасться.

В умовах небезпеки російської агресії нерухомість залишається одним з найбільш надійних інструментів зберегти свої заощадження та заробити.