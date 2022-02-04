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Зустріч із Податковою забезпечено: що зміниться для покупців квартир з 5 лютого

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Наказ набуде чинності 5 лютого Новина оновлена 04 лютого 2022, 20:21
Наказ набуде чинності 5 лютого

Запити формуватимуться нотаріусами та держреєстраторами.

Починаючи з суботи, 5 лютого, Податкова служба буде змушена перевіряти відомості про покупців нерухомості.

Про це інформує видання "Дебет-Кредит".

Такі положення містяться у спільному наказі Міністерств юстиції та фінансів, опублікованому в "Офіційному віснику" 4 лютого.

Зазначається, що запити до податкової будуть формуватися нотаріусами та державними реєстраторами на етапі прийняття заяв про реєстрацію нерухомості.

У запиті буде міститися інформація про ПІБ суб’єкта подання запиту та фізособи, щодо якої формується запит. Також там буде вказано індивідуальний номер платника податків чи номер паспорта.

Інші деталі поки не повідомляються, проте відомо, що Податкова звірятиме дані про фізособу з даними у Державному реєстрі фізосіб-платників податків, а також перевірятиметься інформація у Реєстрі майнових прав на нерухоме майно.

Як повідомлялося раніше, в Україні продовжують зростати ціни на нерухомість. Попри те, що попит на житло в країні почав падати, його вартість продовжує зростати через збільшення витрат на будівництво.

Теги:
#Нерухомість #ДПС
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