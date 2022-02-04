Встреча с Налоговой обеспечена: что изменится для покупателей квартир с 5 февраля
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Запросы будут формироваться нотариусами и госрегистраторами.
Начиная с субботы, 5 февраля, Налоговая служба будет вынуждена проверять ведомости о покупателях недвижимости.
Об этом информирует издание "Дебет-Кредит".
Такие положения содержатся в совместном приказе Министерств юстиции и финансов, который был опубликован в "Официальном веснике" 4 февраля.
Отмечается, что запросы в налоговую будут формироваться нотариусами и государственными регистраторами на этапе принятия заявлений о регистрации недвижимости.
В запросе будет содержаться информация о ФИО субъекта подачи запроса и физлица, относительно которого формируется запрос. Также там будет указан индивидуальный номер плательщика налогов или номер паспорта.
Другие детали пока не сообщаются, однако известно, что Налоговая будет сверять данные о физлицах с данными в Государственном реестре физлиц-плательщиков налогов, а также будет проверяться информация в Реестре имущественных прав на недвижимое имущество.
Как сообщалось ранее, в Украине продолжают расти цены на недвижимость. Несмотря на то, что спрос на жилье в стране начал падать, его стоимость продолжает расти из-за увеличения затрат на само строительство.
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