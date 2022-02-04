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Цены на квартиры в Украине растут: названы пять причин

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Что происходит с ценами на квартиры в столице
Что происходит с ценами на квартиры в столице

Эксперты советуют по возможности покупать жилье до того, как цены на него поднимутся еще больше

Несмотря на то, что спрос на рынке недвижимости в январе пошел на убыль, жилые метры в стране продолжают неуклонно дорожать.

По мнению основателя и управляющего партнера группы компаний "Concept Group" Михаила Подвысоцкого, украинцам стоит обзавестись новыми жилыми метрами уже сейчас, ведь из-за увеличения цены на валюту и не только, недвижимость в Украине и дальше будет увеличиваться в цене. Об этом специалист рассказал во время личного разговора с корреспондентом "Телеграфа".

Важно выделить несколько факторов, являющихся главными факторами подорожания недвижимости, а именно:

  • долгосрочные праздники и длительные отпуска;
  • возможность усиления военной агрессии со стороны России и ее возможное вторжение на украинские территории;
  • нестабильная экономическая ситуация в стране, обусловленная внешним напряжением;
  • новая волна коронавирусной инфекции в Украине;
  • уменьшение платежеспособности населения.

По словам Пидвысоцкого, вышеуказанные факторы приводят к уменьшению спроса на рынке первичного жилья в столице, который в настоящее время стал меньше уже на 20%. Несмотря на это, на уменьшение цен на недвижимость это никоим образом не вливает, но они продолжают расти, ведь увеличивается сама себестоимость строительства.

Детальнее ознакомиться с позицией эксперта и узнать, какое именно будущее ожидает рынок новостроек в Киеве можно узнать в материале "Телеграфа": "Покупать сейчас или подождать марта – что происходит на рынке новостроек в Киеве".

Также напомним, сколько, по мнению эксперта, украинцам, планирующим приобрести жилье в столице, придется платить за недвижимость в текущем, 2022 году.

Теги:
#Недвижимость #Эксперт #Цены #Причины #Здорожчання
Что происходит с ценами на квартиры в столице
Деньги
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