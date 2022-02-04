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Ціни на квартири в Україні зростають: названо п'ять причин

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Що відбувається з цінами на квартири у столиці
Що відбувається з цінами на квартири у столиці

Експерти радять по можливості купляти житло до того, як ціни на нього зростуть ще більше

Попри те, що попит на ринку нерухомості у січні пішов на спад, житлові метри в країні продовжують невпинно дорожчати.

На думку засновника та керуючого партнера групи компаній "Concept Group" Михайла Підвисоцького, українцям варто обзавестися новими житловими метрами вже зараз, адже через збільшення ціни на валюту і не тільки, нерухомість в Україні й надалі буде збільшуватися в ціні. Про це фахівець розповів під час особистої розмови із кореспондентом "Телеграфу".

Важливо виділити кілька факторів, які є головними чинниками здорожчання нерухомості, а саме:

  • довготривалі свята та довгострокові відпустки;
  • можливість посилення військової агресії з боку Росії та її ймовірне вторгнення на українські території;
  • нестабільна економічна ситуація в країні, зумовлена зовнішньою напругою;
  • нова хвиля коронавірусної інфекції в Україні;
  • зменшення платоспроможності населення.

За словами Підвисоцького, вищевказані фактори призводять до зменшення попиту на ринку первинного житла в столиці, який на даний час став меншим вже на 20%. Незважаючи на це, на зменшення цін на нерухомість це жодним чином не вливає, натомість вони продовжують зростати, адже збільшується сама собівартості будівництва.

Детальніше ознайомитися з позицією експерта та дізнатися, яке саме майбутнє очікує ринок новобудов у києві можна дізнатися в матеріалі "Телеграфу": "Купувати зараз чи почекати березня – що відбувається на ринку новобудов у Києві".

Також нагадаємо, скільки, на думку експерта, українцям, які планують придбати житло в столиці, доведеться платити за нерухомість у поточному, 2022 році.

Теги:
#Нерухомість #Експерт #Ціни #Причини #Здорожчання
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