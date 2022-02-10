Унитаз прямо у плиты: как выглядит самое дешевое жилье в Одессе (фото)
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Состояние недвижимости не оставляет равнодушным
В Одессе предлагают приобрести одну из самых дешевых в городе квартир за почти 9 тысяч долларов. Жилье занимает 17 квадратных метров площади, а его внешний вид впечатлит даже бывалых людей.
Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на сайт по продажам "Dom.Ria".
Квартира в доме по улице Черноморского казачества в Суворовском районе заявлена как однокомнатная.
Кроме большой комнаты к ней прилагается еще одна — поменьше. Она, судя по всему, выполняет сразу несколько ролей — крыльца, кухни и туалета. Об этом свидетельствует наличие унитаза в считанных шагах от газовой плиты.
Между комнатами есть внутреннее окно, на подоконнике которого стоит телевизор. Неизвестно, входит ли техника в стоимость жилья и является ли она рабочей, но общего антуража она явно добавляет.
Квартира имеет выход во внутренний дворик, где, судя по фото, позволяется вывешивать свое постиранное белье.
Согласно объявлению, стены в квартире кирпичные. Жилье продают исключительно под капитальный ремонт. Выручить за него хотят 8800 долларов (чуть более 243 тысяч гривен).
Стоит отметить, что также на сайте можно найти и другое объявление о продаже этой квартиры. Там цена заявлена чуть ниже — 8500 долларов (почти 238 тысяч гривен).
В первом случае квадратный метр обходится покупатель в 14,5 тыс. грн, во втором — в 13,9 тыс. грн.
Добавим, что согласно информации на сайте недвижимости "Премьер", средняя стоимость недвижимости по Одессе значительно превышает предложенную продавцом квартиры в Суворовском районе.
Так, за жилье, куда уже можно въехать для жизни, вас попросят заплатить около 921 доллара/кв.м. Квартира с ремонтом обойдется в 1120 долларов/кв.м, без ремонта — 841 доллар/кв.м. Это 25,7, 31,3 и 23,5 тысяч гривен соответственно.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы могут рассчитывать на снижение цен на квартиры. По мнению эксперта в вопросах недвижимости Ярослава Цуканова, относительный рост доллара, что связан с военно-политической ситуацией, может обрушить стоимость жилья по стране.
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