Унитаз прямо у плиты: как выглядит самое дешевое жилье в Одессе (фото)

Состояние недвижимости не оставляет равнодушным

В Одессе предлагают приобрести одну из самых дешевых в городе квартир за почти 9 тысяч долларов. Жилье занимает 17 квадратных метров площади, а его внешний вид впечатлит даже бывалых людей.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на сайт по продажам "Dom.Ria".

Квартира в доме по улице Черноморского казачества в Суворовском районе заявлена как однокомнатная.

Схема квартиры

Кроме большой комнаты к ней прилагается еще одна — поменьше. Она, судя по всему, выполняет сразу несколько ролей — крыльца, кухни и туалета. Об этом свидетельствует наличие унитаза в считанных шагах от газовой плиты.

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Между комнатами есть внутреннее окно, на подоконнике которого стоит телевизор. Неизвестно, входит ли техника в стоимость жилья и является ли она рабочей, но общего антуража она явно добавляет.

Интересная планировка

Квартира имеет выход во внутренний дворик, где, судя по фото, позволяется вывешивать свое постиранное белье.

Типичный одесский дворик

Вход в жилье

Согласно объявлению, стены в квартире кирпичные. Жилье продают исключительно под капитальный ремонт. Выручить за него хотят 8800 долларов (чуть более 243 тысяч гривен).

Место расположение квартиры на карте

Стоит отметить, что также на сайте можно найти и другое объявление о продаже этой квартиры. Там цена заявлена чуть ниже — 8500 долларов (почти 238 тысяч гривен).

Второе объявление о продаже квартиры

В первом случае квадратный метр обходится покупатель в 14,5 тыс. грн, во втором — в 13,9 тыс. грн.

Добавим, что согласно информации на сайте недвижимости "Премьер", средняя стоимость недвижимости по Одессе значительно превышает предложенную продавцом квартиры в Суворовском районе.

Так, за жилье, куда уже можно въехать для жизни, вас попросят заплатить около 921 доллара/кв.м. Квартира с ремонтом обойдется в 1120 долларов/кв.м, без ремонта — 841 доллар/кв.м. Это 25,7, 31,3 и 23,5 тысяч гривен соответственно.

Стоимость жилья с ремонтом в Одессе

Стоимость стандартного жилья в Одессе

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы могут рассчитывать на снижение цен на квартиры. По мнению эксперта в вопросах недвижимости Ярослава Цуканова, относительный рост доллара, что связан с военно-политической ситуацией, может обрушить стоимость жилья по стране.