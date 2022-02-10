Унітаз прямо біля плити: як виглядає найдешевше житло в Одесі (фото)

Стан нерухомості не залишає байдужим нікого

В Одесі пропонують придбати одну із найдешевших у місті квартир за майже 9 тисяч доларів. Житло займає 17 квадратних метрів площі, а його зовнішній вигляд вразить навіть "бувалих" людей.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на сайт з продажу "Dom.Ria".

Квартира в будинку на вулиці Чорноморського козацтва в Суворовському районі заявлена як однокімнатна.

Схема квартири

Окрім великої кімнати до неї додається ще одна — менша. Вона, судячи з усього, виконує відразу кілька ролей — ганку, кухні та туалету. Про це свідчить наявність унітазу за лічені кроки від газової плити.

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Між кімнатами є внутрішнє вікно, на підвіконні якого стоїть телевізор. Невідомо, чи техніка входить у вартість житла і чи є вона робочою, але загального антуражу вона явно додає.

Цікаве планування

Квартира має вихід у внутрішній дворик, де, судячи з фото, дозволяється вивішувати свою випрану білизну.

Типовий одеський дворик

Вхід у житло

В оголошенні вказано, що стіни в квартирі цегляні. Житло продається лише під капітальний ремонт. Виручити за нього хочуть 8800 доларів (трохи більше ніж 243 тисячі гривень).

Місце розташування квартири на карті

Також на сайті можна знайти й інше оголошення про продаж цієї квартири. Там ціна заявлена трохи нижче – 8500 доларів (майже 238 тисяч гривень).

Друге оголошення про продаж квартири

У першому випадку квадратний метр коштуватиме покупцю 14,5 тис. грн, у другому — 13,9 тис. грн.

Додамо, що згідно з інформацією на сайті нерухомості "Прем’єр", середня вартість нерухомості по Одесі значно перевищує запропоновану продавцем квартири у Суворовському районі.

Так, за житло, куди вже можна в’їхати і жити, вас попросять заплатити близько 921 долара/кв.м. Квартира з ремонтом коштуватиме 1120 доларів/кв.м, без ремонту — 841 долар/кв.м. Це 25,7, 31,3 та 23,5 тисячі гривень відповідно.

Вартість житла з ремонтом в Одесі

Вартість стандартного житла в Одесі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли українці можуть розраховувати на зниження цін на квартири. На думку експерта з питань нерухомості Ярослава Цуканова, відносне зростання долара, що пов’язане з військово-політичною ситуацією, може обрушити вартість житла по країні.