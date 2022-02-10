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Унітаз прямо біля плити: як виглядає найдешевше житло в Одесі (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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В одній кімнаті помістилися всі "зручності" Новина оновлена 10 лютого 2022, 09:20
В одній кімнаті помістилися всі "зручності"

Стан нерухомості не залишає байдужим нікого

В Одесі пропонують придбати одну із найдешевших у місті квартир за майже 9 тисяч доларів. Житло займає 17 квадратних метрів площі, а його зовнішній вигляд вразить навіть "бувалих" людей.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на сайт з продажу "Dom.Ria".

Квартира в будинку на вулиці Чорноморського козацтва в Суворовському районі заявлена як однокімнатна.

Схема квартири
Схема квартири

Окрім великої кімнати до неї додається ще одна — менша. Вона, судячи з усього, виконує відразу кілька ролей — ганку, кухні та туалету. Про це свідчить наявність унітазу за лічені кроки від газової плити.

Кухня-туалет
Кухня-туалет
Можна переглянути новини, поки сидиш на унітазі
Можна переглянути новини, поки сидиш на унітазі

Між кімнатами є внутрішнє вікно, на підвіконні якого стоїть телевізор. Невідомо, чи техніка входить у вартість житла і чи є вона робочою, але загального антуражу вона явно додає.

Цікаве планування
Цікаве планування

Квартира має вихід у внутрішній дворик, де, судячи з фото, дозволяється вивішувати свою випрану білизну.

Типовий одеський дворик
Типовий одеський дворик
Вхід у житло
Вхід у житло

В оголошенні вказано, що стіни в квартирі цегляні. Житло продається лише під капітальний ремонт. Виручити за нього хочуть 8800 доларів (трохи більше ніж 243 тисячі гривень).

Місце розташування квартири на карті
Місце розташування квартири на карті

Також на сайті можна знайти й інше оголошення про продаж цієї квартири. Там ціна заявлена трохи нижче – 8500 доларів (майже 238 тисяч гривень).

Друге оголошення про продаж квартири
Друге оголошення про продаж квартири

У першому випадку квадратний метр коштуватиме покупцю 14,5 тис. грн, у другому — 13,9 тис. грн.

Додамо, що згідно з інформацією на сайті нерухомості "Прем’єр", середня вартість нерухомості по Одесі значно перевищує запропоновану продавцем квартири у Суворовському районі.

Так, за житло, куди вже можна в’їхати і жити, вас попросять заплатити близько 921 долара/кв.м. Квартира з ремонтом коштуватиме 1120 доларів/кв.м, без ремонту — 841 долар/кв.м. Це 25,7, 31,3 та 23,5 тисячі гривень відповідно.

Вартість житла з ремонтом в Одесі
Вартість житла з ремонтом в Одесі
Вартість стандартного житла в Одесі
Вартість стандартного житла в Одесі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли українці можуть розраховувати на зниження цін на квартири. На думку експерта з питань нерухомості Ярослава Цуканова, відносне зростання долара, що пов’язане з військово-політичною ситуацією, може обрушити вартість житла по країні.

Теги:
#Нерухомість #Одеса #Квартира
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