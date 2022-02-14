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У Києві продають убиту квартиру на 13 квадратів з унітазом біля входу: ціна та фото

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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На царські хороми розраховувати не варто. Новина оновлена 14 лютого 2022, 22:31
На царські хороми розраховувати не варто.

Очевидно, що новим власникам доведеться постаратися, щоби привести приміщення в нормальний вигляд.

У Києві виставили на продаж "смарт-квартиру" площею лише 13 квадратних метрів.

Відповідне оголошення з’явилося на сайті OLX.

Житло знаходиться на вулиці Новопольова, 99а, що у Солом’янському районі. Зі зручностей у ньому є унітаз і нові вікна, а якщо говорити зовсім точно, то в квартирі немає практично нічого.

Втім, автори оголошення знайшли у цьому позитив та повідомили, що обитель "готова до дизайнерських втілень майбутнього власника". Крім того, вони повідомили, що таке житло дуже тепле і не вимагатиме великих витрат на комуналку.

З переваг також наголошується на тому, що Київське вище професійне училище знаходиться в пішій доступності, а Національного авіаційного університету можна дістатися за 20 хвилин. Також в безпосередній близькості від квартири є садок та школа.

За всю цю розкіш власники просять лише $20 500 (майже 585 тисяч гривень).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як виглядає найдешевше житло в Одесі, яке може коштувати новому власнику лише 9 тисяч доларів. Втім, зовнішній вигляд житлової площі може вразити навіть досвідчених покупців.

Теги:
#Нерухомість #Київ
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