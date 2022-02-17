Под Днепром продают "убитую" однушку без отопления за 255 тысяч: фотофакт

Новым владельцам понадобиться сделать ремонт.

В селе Партизанское на Днепропетровщине на продажу выставили квартиру в центре — за нее просят 9 тысяч долларов США (эквивалентно более чем 254 тысячам гривен). Однокомнатное жилье находится на третьем этаже кирпичной пятиэтажки.

Как сказано в объявлении на сайте Dom.ria, общая площадь квартиры на улице Центральной, 5э — 24 квадратных метра из которых жилой — 12,2 кв.м. Несмотря на то, что это несколькоэтажный дом в жилье нет отопления.

Кухня и комната на панорманых фото

Как видно на опубликованных фото — квартира нуждается в ремонте. Стены на кухне и в совмещенном санузле частично покрашены, а частично — в плохо держащихся обоях. Кран над рукомойником закреплен весьма необычным способом и подвод воды к нему — сбоку.

Кухня

Санузел

Балкон не застеклен

Из коммунальных услуг, согласно тексту объявления, доступны свет, газоснабжение и вода.

Село Партизанское насчитывает более чем 2,5 тысячи жителей. До границы областного центра от него чуть более 10 километров.

Ранее "Телеграф" писал про квартиру площадью в 13 квадратных метров, но дороже в более чем в два раза чем вышеописанная, но в столице. Ее "фишкой" может стать унитаз, находящийся прямо возле входной двери.