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Небольшую "двушку" с коврами на стенах в Киеве продают за $65 тысяч (фотофакт)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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В квартире раздельные комнаты Новость обновлена 16 февраля 2022, 14:34
В квартире раздельные комнаты

Жилой площади в квартире — чуть больше 30 квадратов. Еще 8 — кухня.

Не возле метро и с необходимостью "косметического ремонта" — в сети появилось объявление о продаже квартиры в Подольском районе столицы. Двухкомнатную квартиру общей площадью в 50,7 квадратов оценили в более чем 1,8 млн грн (64 999 долларов США).

В объявлении на сайте OLX указано, что у квартиры застеклен балкон с выходами в обе комнаты.

Квартира находится на третьем этаже, у нее раздельный санузел, а поблизости есть торговая и образовательная инфраструктура. Две комнаты — 18 и 12,6 квадратных метров, кухня — 8. Отдельным "бонусом" названо перспективное строение метро поблизости. Сейчас же до метрополитена необходимо добираться автотранспортом от 10 до 25 минут.

Согласно объявлению квартира меблирована — на фото видны диван, ковры на стенах и полу, мебельная "стенка", кухонная бытовая техника, а туалет оборудован специальным шкафчиком.

Ранее "Телеграф" писал про квартиру в столице размером в 13 квадратных метров за которую хотят свыше полумиллиона гривен.

Эксперты также подсчитали, что собрать на квартиру в Киеве можно за 14 лет, при условии накопления по 300 долларов в месяц.

Теги:
#Недвижимость #Киев #Квартира #Столица
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