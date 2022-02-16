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Невелику "двушку" з килимами на стінах у Києві продають за $65 тисяч (фотофакт)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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У квартирі окремі кімнати Новина оновлена 16 лютого 2022, 14:34
У квартирі окремі кімнати

Житлова площа у квартирі — трохи більш як 30 квадратів. Ще 8 – кухня.

Не біля метро і з необхідністю "косметичного ремонту" — у мережі з’явилося оголошення про продаж квартири у Подільському районі столиці. Двокімнатну квартиру загальною площею 50,7 квадратів оцінили у понад 1,8 млн грн (64 999 доларів США).

В оголошенні на сайті OLX вказано, що у квартири засклений балкон з виходами в обидві кімнати.

Квартира знаходиться на третьому поверсі, має роздільний санвузол, а поблизу є торгова та освітня інфраструктура. Дві кімнати – 18 та 12,6 квадратних метрів, кухня – 8. Окремим "бонусом" названо перспективну будову метро поблизу. Зараз до метрополітену необхідно добиратися автотранспортом від 10 до 25 хвилин.

Відповідно до оголошення квартира мебльована — на фото видно диван, килими на стінах і підлозі, меблева "стінка", кухонна побутова техніка, а туалет обладнаний спеціальною шафкою.

Раніше "Телеграф" писав про квартиру в столиці розміром 13 квадратних метрів за яку хочуть понад півмільйона гривень.

Експерти також підрахували, що зібрати на квартиру в Києві можна за 14 років, за умови накопичення по 300 доларів на місяць.

Теги:
#Нерухомість #Київ #Квартира #Столиця
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