Ліфт до пляжу та 2 басейни: як виглядає найдорожче житло в Одесі
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Квартира розташована в елітному районі Одеси.
В Одесі продають квартиру преміум класу майже за 74 мільйони доларів. Двохрівневий пентхаус з терасами займає площу 176 кв. м.
Житловий комплекс знаходиться у затишній частині Французького бульвару на узбережжі Чорного моря.
Інформацію про купівлю даної нерухомості можна переглянути на сайті з продажу "Dom.Ria".
На сайті заявлено, що квартира трикімнатна та розташована на 21-му поверсі будівлі. Загальна площа – 176 кв. м, житлова – 85 кв. м, кухня — 45 кв. м. За об’єкт просять 73 948 160 доларів (2 083 046 459 грн), квадратний метр коштує 420 160 доларів.
Комплекс збудований у 2021 році, має індивідуальне опалення, а стіни із цегли. Крім того, зазначено, що є власний ліфт до пляжу, 2 басейни на території та фітнес-клуб, ресторан та музей, фонтани та зони відпочинку.
Очевидно, квартиру ще не добудували, тому що на опублікованих фото видно, що в приміщенні ще лежать будматеріали. І незрозуміло чи входитимуть у вартість оздоблювальні роботи, чи власнику потрібно буде самостійно доробляти ремонт.
Найдорожчі об’єкти нерухомості в Одесі в основному розташовані в передмісті, а також на Великому Фонтані та Французькому бульварі.
Зазначимо, що найдешевше житло в Одесі коштує від 9 тисяч доларів. За таку суму можна придбати квартиру 17 квадратних метрів площі в Суворовському районі. Щоправда, стан такого житла залишає бажати кращого. Квартира вимагає капітального ремонту та перепланування.
Нагадаємо, що в Україні ситуація на ринку житла є неоднозначною. За прогнозами експертів, навесні 2022 року на вітчизняному ринку нерухомості очікується чергова хвиля подорожчання.
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