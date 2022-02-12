Ліфт до пляжу та 2 басейни: як виглядає найдорожче житло в Одесі

Квартира розташована в елітному районі Одеси.

В Одесі продають квартиру преміум класу майже за 74 мільйони доларів. Двохрівневий пентхаус з терасами займає площу 176 кв. м.

Житловий комплекс знаходиться у затишній частині Французького бульвару на узбережжі Чорного моря.

Інформацію про купівлю даної нерухомості можна переглянути на сайті з продажу "Dom.Ria".

На сайті заявлено, що квартира трикімнатна та розташована на 21-му поверсі будівлі. Загальна площа – 176 кв. м, житлова – 85 кв. м, кухня — 45 кв. м. За об’єкт просять 73 948 160 доларів (2 083 046 459 грн), квадратний метр коштує 420 160 доларів.

На сайті вказано, що квадратний метр коштує 420 160 доларів.

Будинок збудований у 2021 році

Комплекс збудований у 2021 році, має індивідуальне опалення, а стіни із цегли. Крім того, зазначено, що є власний ліфт до пляжу, 2 басейни на території та фітнес-клуб, ресторан та музей, фонтани та зони відпочинку.

Очевидно, квартиру ще не добудували, тому що на опублікованих фото видно, що в приміщенні ще лежать будматеріали. І незрозуміло чи входитимуть у вартість оздоблювальні роботи, чи власнику потрібно буде самостійно доробляти ремонт.

У квартирі ще лежать будматеріали

ЖК побудований у 2021 році

Зазначається, що житловий комплекс із повною автономією

Загальна площа складає 176 кв. м

Найдорожчі об’єкти нерухомості в Одесі в основному розташовані в передмісті, а також на Великому Фонтані та Французькому бульварі.

Місце розташування квартири на карті

Читайте також: Категорія Нерухомість В Україні дорожчає житло: на скільки і коли ціни на квартири підскочать Ринок нерухомості реагує підвищенням цін через чотири фактори, і мова не лише про долар

Зазначимо, що найдешевше житло в Одесі коштує від 9 тисяч доларів. За таку суму можна придбати квартиру 17 квадратних метрів площі в Суворовському районі. Щоправда, стан такого житла залишає бажати кращого. Квартира вимагає капітального ремонту та перепланування.

Нагадаємо, що в Україні ситуація на ринку житла є неоднозначною. За прогнозами експертів, навесні 2022 року на вітчизняному ринку нерухомості очікується чергова хвиля подорожчання.