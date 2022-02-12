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Ліфт до пляжу та 2 басейни: як виглядає найдорожче житло в Одесі

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Автор
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ЖК Кандинський в Одесі Новина оновлена 12 лютого 2022, 09:28
ЖК Кандинський в Одесі

Квартира розташована в елітному районі Одеси.

В Одесі продають квартиру преміум класу майже за 74 мільйони доларів. Двохрівневий пентхаус з терасами займає площу 176 кв. м.

Житловий комплекс знаходиться у затишній частині Французького бульвару на узбережжі Чорного моря.

Інформацію про купівлю даної нерухомості можна переглянути на сайті з продажу "Dom.Ria".

На сайті заявлено, що квартира трикімнатна та розташована на 21-му поверсі будівлі. Загальна площа – 176 кв. м, житлова – 85 кв. м, кухня — 45 кв. м. За об’єкт просять 73 948 160 доларів (2 083 046 459 грн), квадратний метр коштує 420 160 доларів.

На сайті вказано, що квадратний метр коштує 420 160 доларів.
На сайті вказано, що квадратний метр коштує 420 160 доларів.
Будинок збудований у 2021 році
Будинок збудований у 2021 році

Комплекс збудований у 2021 році, має індивідуальне опалення, а стіни із цегли. Крім того, зазначено, що є власний ліфт до пляжу, 2 басейни на території та фітнес-клуб, ресторан та музей, фонтани та зони відпочинку.

Очевидно, квартиру ще не добудували, тому що на опублікованих фото видно, що в приміщенні ще лежать будматеріали. І незрозуміло чи входитимуть у вартість оздоблювальні роботи, чи власнику потрібно буде самостійно доробляти ремонт.

У квартирі ще лежать будматеріали
У квартирі ще лежать будматеріали
ЖК побудований у 2021 році
ЖК побудований у 2021 році
Зазначається, що житловий комплекс із повною автономією
Зазначається, що житловий комплекс із повною автономією
Загальна площа складає 176 кв. м
Загальна площа складає 176 кв. м

Найдорожчі об’єкти нерухомості в Одесі в основному розташовані в передмісті, а також на Великому Фонтані та Французькому бульварі.

Місце розташування квартири на карті
Місце розташування квартири на карті

Зазначимо, що найдешевше житло в Одесі коштує від 9 тисяч доларів. За таку суму можна придбати квартиру 17 квадратних метрів площі в Суворовському районі. Щоправда, стан такого житла залишає бажати кращого. Квартира вимагає капітального ремонту та перепланування.

Нагадаємо, що в Україні ситуація на ринку житла є неоднозначною. За прогнозами експертів, навесні 2022 року на вітчизняному ринку нерухомості очікується чергова хвиля подорожчання.

Теги:
#Нерухомість #Одеса #Квартири
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