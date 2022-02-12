Лифт к пляжу и 2 бассейна: как выглядит самое дорогое жилье в Одессе

Квартира находится в элитном районе Одессы.

В Одессе продают квартиру премиум класса почти за 74 миллиона долларов. Двухуровневый пентхаус с террасами занимает площадь в 176 кв. м.

Жилой комплекс находится в укромной части Французского бульвара на побережье Черного моря.

Информацию о покупке данной недвижимости можно посмотреть на сайте по продажам "Dom.Ria".

На сайте заявлено, что квартира трехкомнатная и расположена на 21-м этаже здания. Общая площадь — 176 кв. м, жилая — 85 кв. м, кухня — 45 кв. м. За объект просят 73 948 160 долларов (2 083 046 459 грн), квадратный метр обходится в 420 160 долларов.

На сайте указано, что квадратный метр обходится в 420 160 долларов

Дом построен в 2021 году

Комплекс построен в 2021 году, имеет индивидуальное отопление, а стены из кирпича. Кроме того, указано, что есть собственный лифт к пляжу, 2 бассейна на территории и фитнес-клуб, ресторан и музей, фонтаны и зоны отдыха.

По всей видимости квартиру еще не достроили, так как на опубликованных фото видно, что в помещении еще лежат стройматериалы. И непонятно будут ли входить в стоимость отделочные работы, или владельцу нужно будет самостоятельно доделывать ремонт.

В квартире еще лежат стройматериалы

ЖК построен в 2021 году

Отмечается, что жилой комплекс с полной автономией

Общая площадь составляет 176 кв. м

Стоит отметить, что самые дорогие объекты недвижимости в Одессе в основном расположены в пригородах, а также на Большом Фонтане и Французском бульваре.

Место расположение квартиры на карте

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Отметим, что самое дешевое жилье в Одессе стоит от 9 тысяч долларов. За такую сумму можно приобрести квартиру в 17 квадратных метров площади в Суворовском районе. Правда, состояние такого жилья оставляет желать лучшего. Квартира требует капитально ремонта и перепланировки.

Напомним, что в Украине ситуация на рынке жилья неоднозначная. По прогнозам экспертов, весной 2022 года на отечественном рынке недвижимости ожидается очередная волна подорожания.