Украинцев ждет рост цен на квартиры: когда и на сколько

Уже скоро эксперты прогнозируют повышение стоимости жилья в Украине

Весной 2022 года на отечественном рынке недвижимости, который может просесть из-за "валютных качелей", ожидается очередная волна подорожания. Эксперты прогнозируют, что цены на квадратные метры в домах и квартирах в Украине вырастут в новом сезоне до 10%. Как передает "Телеграф", такой прогнозу озвучивается в материале ТСН.

Так, в минувшем году лидерами по подорожанию стали однокомнатные и двухкомнатные квартиры: цены на них выросли на почти 30% и более 16% соответственно. В отличии от этих скачков цен, стоимость трёхкомнатных апартаментов снизилась почти на 4%. Как поясняется в материале, причиной послужило снижение спроса и привлекательного рынка недвижимости за рубежом. Кроме того, на обстановке на рынке недвижимости сказались налоговые изменения в украинском законодательстве.

Прогнозируется, что весной в 2022 году жилье в Украине снова подорожает. Ожидается рост цен до 10%.

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Напомним, ситуация на рынке недвижимости в Украине осложнилась из-за постоянных сообщений о вероятной угрозе полномасштабного вторжения Российской Федерации на украинские территории. Однако риэлторы уверяют: паники из-за этого в сфере купли-продажи жилья пока что не наблюдается. Наиболее вероятной датой скачка цен на квартиры и дома в Украине эксперты называют апрель.

Как сообщал ранее "Телеграф", с февраля покупателям недвижимости в Украине нужно помнить о новых правилах. Поскольку Налоговая служба с помощью нотариусов и государственных регистраторов отныне обязана проверять ведомости о покупателях недвижимости.