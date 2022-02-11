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На українців чекає зростання цін на квартири: коли та на скільки

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Ситуація на ринку житла неоднозначна Новина оновлена 11 лютого 2022, 16:49
Ситуація на ринку житла неоднозначна

Вже незабаром експерти прогнозують підвищення вартості житла в Україні

Навесні 2022 року на вітчизняному ринку нерухомості, який може просісти через "валютні гойдалки", очікується чергова хвиля подорожчання. Експерти прогнозують, що ціни на квадратні метри в будинках та квартирах в Україні зростуть у новому сезоні до 10%. Як передає "Телеграф", такий прогноз озвучується у матеріалі ТСН.

Так, минулого року лідерами з подорожчання стали однокімнатні та двокімнатні квартири: ціни на них зросли на майже 30% і понад 16% відповідно. На відміну від цих стрибків цін вартість трикімнатних апартаментів знизилася майже на 4%. Як пояснюється в матеріалі, причиною стало зниження попиту та привабливого ринку нерухомості за кордоном. Крім того, на обстановці на ринку нерухомості позначилися податкові зміни в українському законодавстві.

Прогнозується, що навесні 2022 року житло в Україні знову подорожчає. Очікується зростання цін до 10%.

Нагадаємо, ситуація на ринку нерухомості в Україні ускладнилася через постійні повідомлення про ймовірну загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації на українські території. Проте ріелтори запевняють: паніки через це у сфері купівлі-продажу житла поки що немає. Найімовірнішою датою стрибка цін на квартири та будинки в Україні експерти називають квітень.

Як повідомляв раніше "Телеграф", із лютого покупцям нерухомості в Україні потрібно пам’ятати про нові правила. Оскільки Податкова служба за допомогою нотаріусів і державних реєстраторів відтепер зобов’язана перевіряти відомості про покупців нерухомості.

Теги:
#Нерухомість #Ціни #Житло
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