Під Дніпром продають "вбиту" однокімнатну квартиру без опалення за 255 тисяч: фотофакт

Новим власникам доведеться зробити ремонт.

У селі Партизанське на Дніпропетровщині на продаж виставили квартиру в центрі — за неї просять 9 тисяч доларів США (еквівалентно більш ніж 254 тисячам гривень). Однокімнатне житло знаходиться на третьому поверсі цегляної п’ятиповерхівки.

Як сказано в оголошенні на сайті Dom.ria, загальна площа квартири на вулиці Центральній, 5е — 24 квадратні метри, з яких житловий — 12,2 кв.м. Незважаючи на те, що це кількаповерховий будинок у житлі немає опалення.

Кухня та кімната на панорманих фото

Як видно на опублікованих фото — квартира потребує ремонту. Стіни на кухні і в суміщеному санвузлі частково пофарбовані, а частково — в шпалерах, що погано тримаються. Кран над умивальником закріплений вельми незвичайним способом і підведення води до нього — збоку.

Кухня

Санвузол

Балкон не засклений

З комунальних послуг, згідно з текстом оголошення, доступні світло, газопостачання та вода.

Село Партизанське налічує більш ніж 2,5 тисяч жителів. До обласного центру від нього трохи більше ніж 10 кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав про квартиру площею 13 квадратних метрів, але дорожче більш ніж удвічі від описаної вище, проте в столиці. Її "фішкою" може стати унітаз, що знаходиться прямо біля вхідних дверей.