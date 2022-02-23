Бетон вместо пола и "черные" стены: в Киеве за миллион гривен продают запущенную хрущевку

Новым владельцам придется приложить очень много усилий, чтобы привести эту квартиру в порядок.

В Киеве за почти 40 тысяч долларов (более 1 миллиона гривен) выставили на продажу квартиру с бетоном вместо пола и ванной в плесени.

Соответствующее объявление появилось на сайте OLX.

Владельцы жилья предлагают приобрести двухкомнатную квартиру со смежными комнатами в "хрущевке" по адресу ул. Ереванская, 25, что в Соломенском районе Киева. Из удобств в квартире есть унитаз и ванна, полностью покрытая грязью и плесенью. Все остальное в квартире отсутствует. С фото даже непонятно, есть ли в этом помещении дверь на незастекленный балкон.

Жилая площадь составляет 27.8 кв.м, кухня всего 6.1 кв.м, а комнаты смежны, как и санузел. Расположена квартира на 5 этаже пятиэтажки.

Продавцы в объявлении указали, что квартира продается под ремонт. Предупреждение выглядит несколько странно, учитывая, что жить в предложенных условиях просто невозможно.

Из преимуществ отмечается, что рядом находится Первомайский парк.

Общая площадь квартиры составляет 44 квадратных метра

Стены в этой квартире местами аж черные

Вместо пола бетон

Никаких удобств в квартире не предполагается

Ванная комната тоже в ужасном состоянии

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Соломенском районе выставили на продажу "смартквартиру" площадью всего 13 квадратных метров с туалетом у двери.