Бетон замість підлоги та "чорні" стіни: у Києві за мільйон гривень продають занедбану хрущовку
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Новим власникам доведеться прикласти дуже багато зусиль, щоб привести цю квартиру у порядок.
У Києві за майже 40 тисяч доларів (понад 1 мільйон гривень) виставили на продаж квартиру з бетоном замість підлоги та ванною у цвілі.
Відповідне оголошення з’явилося на сайті OLX.
Власники житла пропонують придбати двокімнатну квартиру з суміжними кімнатами у "хрущовці" за адресою вул. Єреванська, 25, що у Солом’янському районі Києва. Зі зручностей у квартирі є унітаз та ванна, яка повністю вкрита брудом та пліснявою. Все інше у квартирі відсутнє. З фото навіть не зрозуміло, чи є у цьому приміщенні двері на незасклений балкон.
Житлова площа складає 27.8 кв.м, кухня всього 6.1 кв.м, а кімнати суміжні, як і санвузол. Розташована квартира на 5-му поверсі п’ятиповерхівки.
Продавці в оголошенні зазначили, що квартира продається під ремонт. Попередження виглядає дещо дивно з огляду на те, що жити в запропонованих умовах просто неможливо.
З переваг наголошується на тому, що поряд знаходиться Першотравневий парк.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Солом'янському районі виставили на продаж "смартквартиру" площею лише 13 квадратних метрів з туалетом біля дверей.
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