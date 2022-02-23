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Бетон замість підлоги та "чорні" стіни: у Києві за мільйон гривень продають занедбану хрущовку

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Цю квартиру у Києві власники оцінили у 1,1 мільйон гривень Новина оновлена 23 лютого 2022, 16:51
Цю квартиру у Києві власники оцінили у 1,1 мільйон гривень

Новим власникам доведеться прикласти дуже багато зусиль, щоб привести цю квартиру у порядок.

У Києві за майже 40 тисяч доларів (понад 1 мільйон гривень) виставили на продаж квартиру з бетоном замість підлоги та ванною у цвілі.

Відповідне оголошення з’явилося на сайті OLX.

Власники житла пропонують придбати двокімнатну квартиру з суміжними кімнатами у "хрущовці" за адресою вул. Єреванська, 25, що у Солом’янському районі Києва. Зі зручностей у квартирі є унітаз та ванна, яка повністю вкрита брудом та пліснявою. Все інше у квартирі відсутнє. З фото навіть не зрозуміло, чи є у цьому приміщенні двері на незасклений балкон.

Житлова площа складає 27.8 кв.м, кухня всього 6.1 кв.м, а кімнати суміжні, як і санвузол. Розташована квартира на 5-му поверсі п’ятиповерхівки.

Продавці в оголошенні зазначили, що квартира продається під ремонт. Попередження виглядає дещо дивно з огляду на те, що жити в запропонованих умовах просто неможливо.

З переваг наголошується на тому, що поряд знаходиться Першотравневий парк.

Загальна площа квартири складає 44 квадратних метри
Загальна площа квартири складає 44 квадратних метри
Стіни у цій квартирі місцями аж чорні
Стіни у цій квартирі місцями аж чорні
Замість підлоги бетон
Замість підлоги бетон
Жодних зручностей у квартирі не передбачається
Жодних зручностей у квартирі не передбачається
Ванна кімната також у жахливому стані
Ванна кімната також у жахливому стані

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Солом'янському районі виставили на продаж "смартквартиру" площею лише 13 квадратних метрів з туалетом біля дверей.

Теги:
#Нерухомість #Київ #Ціни #Квартири
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