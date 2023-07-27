Під Києвом будинок без ремонту продають за $1,2 млн: що у ньому особливого та як виглядає (фото)

Площа будинку 390 кв.

Під Києвом у селищі Зелений бор (в 17 км від столиці) продають великий ексклюзивний будинок без оздоблення за 1,2 млн доларів, а дворівневу квартиру в місті поряд із собором Софія Київська, з хамамом та мармуровою підлогою можна купити за 3,5 млн доларів .

Оголошення про продаж розміщено на відповідній сторінці у Facebook.

У будинку три спальні та три санвузли, є зал, їдальня, кухня, кабінет та зона відпочинку. На території є басейн (11 м, глибина – 1,65 м), а поряд з ним – гостьовий блок зі спальнею, санвузлом, терасою та зоною барбекю.

До будинку додається ділянка розміром 0,56 га — територія обнесена високим кам’яним парканом по всьому периметру. На вході – ковані ворота на пультуправлінні. Є також гараж на дві машини та додаткові приміщення для зберігання.

Але й це ще не все – майбутні власники також отримають лазню з високосортних порід дерева та зону відпочинку у березовому гаю. Також на території є сад з плодовими деревами, хвойні дерева рідкісних порід з розплідника в Німеччині, міні-город і вольєр для собак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові продають 2-кімнатну квартиру за 45 тисяч доларів (майже 1,7 мільйона гривень). Виглядає вона, м’яко кажучи, жахливо, але у якості плюсів автор оголошення вказав, що вона знаходиться поруч із парком, а в будинку не тече дах.