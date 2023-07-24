Зате парк поруч: у Львові продають квартиру-"притон" за 1,7 мільйона (фото)

У квартирі, судячи з усього, тривалий час ніхто не проживав

У Львові продають 2-кімнатну квартиру за 45 тисяч доларів (майже 1,7 мільйона гривень). Вона виглядає, м’яко кажучи, жахливо.

Оголошення розміщено на одному із сервісів з продажу нерухомості.

Продає квартиру власник. Він зазначає, що йдеться про "чистий" продаж і він готовий передати ключі новим власникам у руки.

Все б нічого, якби не зовнішній вигляд квартири.

На опублікованих знімках видно, що в ній, судячи з усього, тривалий час ніхто не проживав. Складається думка, що на ремонт такої квартири може піти більше коштів, ніж на купівлю.

Стіни квартири розмальовані графіті та якимись посланнями, які часто можна побачити десь у підворітті між гаражами. Можливо, двері в квартиру не зачинялися і там "зависали" підлітки, щоб не мерзнути на вулиці.

Продавець зазначив, що квартира має площу 50 квадратних метрів, а знаходиться вона у будинку, який збудовано у 1917 році по вул. Городоцькій. Розташована вона на четвертому поверсі чотириповерхового будинку. Як плюси автор оголошення вказав, що квартира знаходиться поряд із парком, а в будинку не тече дах.

"Непоганий варіант як для власного проживання, так і під здачу в оренду", — зазначив автор оголошення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві продають квартиру за мільйони доларів.