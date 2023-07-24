Зато парк рядом: во Львове продают квартиру-"притон" за 1,7 миллиона (фото)

В квартире, судя по всему, длительное время никто не проживал

Во Львове продают 2-комнатную квартиру за 45 тысяч долларов (почти 1,7 миллиона гривен). Выглядит она, мягко сказать, ужасно.

Объявление размещено на одном из сервисов по продаже недвижимости.

Продает квартиру владелец. Он отмечает, что речь идет о "чистой" продаже и он готов передать ключи новым владельцам в руки.

Все бы ничего, если бы не внешний вид квартиры.

На опубликованных снимках видно, что в ней, судя по всему, длительное время никто не проживал. Складывается мнение, что на ремонт такой квартиры может уйти больше средств, чем на саму покупку.

Стены квартиры изрисованы граффити и какими-то посланиями, которые зачастую можно увидеть где-то в подворотне между гаражами. Может быть, двери в жилье не закрывались и там "зависали" подростки, чтобы не мерзнуть на улице.

Продавец указал, что квартира имеет площадь 50 квадратных метров, а находится она в доме, который построен в 1917 году по ул. Городоцкой. Расположено жилье на четвертом этаже четырехэтажного дома. В качестве плюсов квартиры автор объявления указал, что она находится рядом с парком, а в доме не течет крыша.

"Неплохой вариант как для собственного проживания, так и под сдачу в аренду", — указал автор объявления.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве продают квартиру за миллионы долларов.