Києва у списку немає: де з початком війни найчастіше продають нове житло

Ринок нерухомості швидше оживає у регіонах, а не у столиці

Поки у Києві та центрі України зростає ціна оренди житла, у західних регіонах України активно будують та продають нове житло. До цього підключаються і російські банки, пропонуючи іпотеку.

Так, за словами директора з розвитку бізнесу на порталі нерухомості ЛУН Олени Унаньян, Закарпаття та Ужгород є беззаперечним лідером із відкриття продажів у житлових комплексах, які реалізовували до "великої" війни. Продаж квартир здійснюється більш ніж 98% об’єктів.

До Топ-5 регіонів із найбільшою часткою відкритих продажів також входять Івано-Франківська, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька області та Львів, де у житлових комплексах реалізується понад 93% квартир.

Середня мінімальна вартість квадратного метра в об’єктах, будівництво яких в Ужгороді ще не почалося, становить 800-1700 дол./м2. Вартість на стадії будівництва варіюється від 650 до 2300 дол./м2, а ціна "квадрату" у вже побудованих об’єктах становить 900-3200 дол. У порівнянні з довоєнними цінами зростання вартості становило приблизно 75%. Водночас у Львові цей показник становив 79%, в Івано-Франківську – 78%.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року, Закарпатська область входить до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю нових ЖК. Лідером за цим показником є Львів, де почалися продажі у 52 ЖК, на другому місці — Тернопіль (продаж розпочався у 25 ЖК), третє місце розділили між собою Ужгород, Івано-Франківськ та Київська область (без урахування Києва) – по 16 нових ЖК”, – підкреслила Олена Унаньян.

Подальшому зростанню ринку нерухомості у західних регіонах сприятимуть і банки. Так, перший заступник голови правління "Глобус банку" Олена Дмітрієва вважає, що зростатиме пропозиція іпотечних програм між банками та девелоперами.

Наприклад, варто чекати на гнучкі іпотечні програми комерційних банків з придбання житла як на первинному, так і на вторинному ринках. Строк погашення кредитів становитиме від 3 до 20 років (зокрема, від 7,9% до 12% терміном погашення до 3 років, від 12,5% до 15,9% терміном на 5 років та від 3% на перший рік та до 22,9% на наступні 19 років (за умовами 20-річної іпотеки).

Також продовжуватиметься розвиток пільгової державної іпотечної програми "єОселя", яка з 1 серпня стане доступною для більшої кількості громадян. Причому всі ці умови можуть активізувати ринок нерухомості у тому ж Ужгороді вже у найближчі 2-3 місяці, вважає Олена Дмітрієва.

Як підрахував "Телеграф", охочі скористатися державною іпотечною програмою в залежності від умов та терміну повернення кредиту платитимуть щомісяця від 180 доларів.