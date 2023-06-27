Оренда житла в Києві та центральних областях дорожчатиме, на заході очікується зниження цін — експерт

Ціни на оренду житла та комерційну нерухомість поступово повертаються на рівень до початку великої війни

Вже в серпні оренда київських помешкань зросте в ціні щонайменше на 15%. Де ще житло дорожчатиме, а де знижуватиметься в ціні та що впливатиме на його вартість Бізнес Телеграфу розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

-Які тенденції на ринку нерухомості відзначили б?

— Український ринок довгострокової оренди нерухомості після повномасштабного вторгнення перебував у режимі турбулентності, проте після деокупації областей почав поступово стабілізуватися. Своє друге дихання він отримав на початку весни цього року. Уже з квітня-травня спостерігався підвищений попит на оренду житла у столиці. Ціни, відповідно, почали зростати

- Чим Ви це пояснюєте?

- Бізнес відновив повноцінну роботу, чимало громадян повернулися із Західних регіонів чи з-за кордону на робочі місця і стали більш активно займатися житловими питаннями. Тож сьогодні охочих винайняти помешкання стало чи не на 50% більше, ніж це було до 2023 року.

- Що вплинуло на цінову політику?

- Головною причиною здорожчання вартості оренди і став підвищений попит. У серпні ринок нерухомості традиційно активізовується ще більше. Це пов’язано із поверненням студентів та сезонних працівників, що призведе до підвищення цін на оренду житла в столиці ще на 15-20%.

- Яке житло користується найбільшим попитом?

— Завжди популярне малогабаритне економ житло, тобто, "гостинки" та "однушки" з невеликою площею. Таке житло орендують, як правило, студенти, молоді родини. Також традиційно користуються попитом двокімнатні квартири у районах поблизу станцій метрополітену, з хорошою інфраструктурою та транспортною логістикою. Очікується, що до осені вартість оренди у Києві на таке соціальне житло підстрибне ще на 1000 -1500 грн. Щодо елітного помешкання преміум класу, ціна навряд чи зміниться, оскільки попит на нього не дуже великий.

-Яка вартість оренди у будинках столиці?

- Середня вартість оренди однокімнатних осель у Києві становить 10-12 тисяч грн на місяць. Такі квартири розташовані у 10-15 хвилинах пішої ходьби від метро, мають сучасний ремонт, повністю вмебльовані й оснащені технікою. Найдорожчі помешкання, звісно, в центрі столиці. Їхня ціна стартує від 18 тис. грн. Все залежить від площі та якості ремонту. Але житло у центрі міста тепер не в пріоритеті.

- Де винаймають житло подешевше?

- Дешевше буде квартира у спальному районі Києва, приміром, Борщагівка чи Троєщина, з невеликою площею у старому житловому фонді з радянським ремонтом і радянськими меблями. Однокімнатну "хрущовку" можна знайти приблизно за 7-8 тисяч на місяць. Якщо будинок новіший — буде дорожче. Ще можна зекономити, якщо винайняти квартиру без меблів. Таких варіантів на ринку нерухомості безліч. Цей варіант підходить для подружніх пар, родин із дітьми, тобто для тих, хто за роки перебування у Києві, встиг придбати власні меблі. Житло без меблів коштуватиме приблизно на 10% дешевше.

- Наскільки жвавий попит на приміське житло?

- Великою популярністю у квартировинаймачів користуються оселі у приміських зонах столиці – Софіївська Борщагівка, Ірпінь і Буча, Вишгород, Коцюбинське. Це уже добре обжиті населені пункти і хорошу однокімнатну квартиру в новобудові з сучасним ремонтом і технікою там можна орендувати за 7-8 тис. грн. У Києві за таку доведеться заплатити щонайменше на 3-5 тис. грн більше. Єдиний мінус – на роботу доведеться добиратись як мінімум двома видами транспорту з пересадкою і часом тягнутися у довгих заторах.

- Як швидко можна підібрати квартиру?

- Наразі вибір житла досить широкий, дефіциту на ринку нерухомості не спостерігається. Тож впродовж кількох днів цілком реально знайти оселю, яка б відповідала вимогам клієнта.

- Яка ситуація на ринку оренди у регіонах?

- Якщо взяти південь, зокрема, Одесу, ціни на оренду квартир тут обвалилися чи не на 50%. У першу чергу, це пов’язано з відтоком людей з орендованих квартир та низькою міграцією переселенців. Наразі Одеса намагається повертатися до життя, тому у вартості житла для винайму додала відсотків 10-15%. Щодо сезонної оренди, то цьогоріч через події на Каховській ГЕС на цей бізнес розраховувати не варто. Звісно, що у літні місяці ціни триматимуться ще на більш-менш належному рівні, проте уже у вересні вони дещо знизяться.

- Які регіони обирають переселенці з прифронтових зон та мешканці Херсонщини після підриву там Каховської ГЕС?

- В останні місяці різко зріс інтерес до оренди квартир у Дніпрі, оскільки до області стали активніше переїжджати українці з прифронтових регіонів, та ті, які постраждали через теракт у Каховці. Вартість житла у Дніпрі та області на сьогодні складає в середньому понад 7 тисяч гривень.

— Чи має попит житло в деокупованих регіонах?

— У Північних регіонах — Сумській та Чернігівській областях порівняно з травнем-червнем 2022 року ринок квартир дещо відновився. Проте вартість такого житла пішла вниз відсотків на 30-40. Тобто, якщо до великої війни за оренду однокімнатної квартири доводилося викласти 7-8 тисяч гривень, зараз це обійдеться у 4-5 тисяч.

- А щодо житла на Харківщині?

- Оренда житла у прифронтовому Харкові переживає серед інших міст чи не найбільший спад. На ринку виявилося дуже багато пропозицій, оскільки через постійні обстріли люди не ризикують винаймати квартири. Відповідно, ціни на житло тут кардинально знизилися. Ринок оренди впав відсотків на 50-60%, попит зараз дуже низький. Сьогодні навіть у центрі міста можна орендувати оселю з хорошим ремонтом за 4 -5 тисяч гривень на місяць.

- Як подорожчало житло в західних регіонах, коли на нього був шалений попит в перші дні війни?

- Якщо до війни квартира коштувала 100-150 доларів, ще півроку тому за неї "правили" 300-400 доларів. Великим попитом користувалися невеликі будиночки. Місячна вартість помешкання з двох кімнат та кухні стартувала від 15 тисяч гривень, а якщо є усі зручності, поряд розвинена інфраструктура та транспорт — ціна одразу злітала до 18-20 тисяч гривень на місяць.

— Які ще регіони показували зростання вартості житла, окрім західних?

- Подібна ситуація на ринку нерухомості склалася і в центральній частині України — на Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині. Ці області розташовані далеко від лінії фронту, тому привабливі для переселення. І буквально з перших місяців війни там спостерігався дефіцит житла, відповідно, оренда трималася в ціні. Однак вартість була нижчою, ніж на Закарпатті, яке стало абсолютним лідером подорожчання житла.

- Чи спав ажіотаж наразі?

– Перший спад цін у західних регіонах прослідковувався під кінець минулого року, оскільки попит на житло знизився. А у центральній частині — навпаки зріс. Тобто Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківські області наразі тримаються у одному сегменті цін із центром України. Однокімнатну квартиру в гарному стані можна орендувати що на заході країни, що у центральній частині — Київ, Вінниця — приблизно за 10-12 тисяч. У Черкасах, Полтаві — дешевше.

- Які тенденції спостерігаєте у вартості комерційних площ?

- На початку війни цей запит був досить активним у Західній Україні, оскільки люди релокували свій бізнес у безпечні місця. Шукали виробничі, складські, торговельні приміщення. Проте офісні не користувалися активним попитом у західних областях, бо карантин навчив багатьох працювати дистанційно. У столиці ціни на офісні приміщення обвалилися щонайменше на 50%. Проте, попри те, що ситуація в Києві стабілізується, і бізнес поступово повертається, пропозицій на ринку нерухомості вистачає. Вартість 1 квадратного метра стартує від 5 доларів і коливається до 10.

- Ваші прогнози щодо подальших цін на оренду нерухомості?

— Ринок оренди житла є досить нестабільним. Вартість коливатиметься і залежатиме від ходу війни, кількості переселенців та попиту на квартири. Під час масованих ракетних обстрілів та блекауту одразу впали у ціні квартири на верхніх поверхах, ті, у яких все на електриці. Проте наразі такі помешкання знову збільшилися в ціні. Тому щодо найму житла прогнозую, що надалі ціни повертатимуться на довоєнний рівень. Тобто, оренда в Києві та центральних областях дорожчатиме. Очікуємо також, що вартість на заході України піде вниз.