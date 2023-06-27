Аренда жилья в Киеве и центральных областях будет дорожать, на западе ожидается снижение цен — эксперт

Цены на аренду жилья и коммерческую недвижимость постепенно возвращаются на уровень к началу войны

Уже в августе аренда киевских квартир вырастет в цене по меньшей мере на 15%. Где еще жилье будет дорожать, а где будет снижаться в цене и что будет влиять на его стоимость Бизнес Телеграф рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

- Какие бы тенденции на рынке недвижимости отметили?

– Украинский рынок долгосрочной аренды недвижимости после полномасштабного вторжения находился в режиме турбулентности, однако после деоккупации областей начал постепенно стабилизироваться. Свое второе дыхание он получил в начале весны этого года. С апреля-мая наблюдался повышенный спрос на аренду жилья в столице. Цены, соответственно, начали расти

– Чем Вы это объясняете?

- Бизнес возобновил полноценную работу, многие граждане вернулись из Западных регионов или из-за границы на рабочие места и стали более активно заниматься жилищными вопросами. Поэтому сегодня желающих снять квартиру стало чуть ли не на 50% больше, чем это было до 2023 года.

– Что повлияло на ценовую политику?

– Главной причиной удорожания стоимости аренды и стал повышенный спрос. В августе рынок недвижимости обычно активизируется еще больше. Это связано с возвращением студентов и сезонных работников, что приведет к увеличению цен на аренду жилья в столице еще на 15-20%.

– Какое жилье пользуется наибольшим спросом?

— Всегда популярное малогабаритное эконом жилье, то есть "гостинки" и "однушки" с небольшой площадью. Такое жилье арендуют, как правило, студенты, молодые семьи. Также традиционно пользуются спросом двухкомнатные квартиры в районах вблизи станций метро, с хорошей инфраструктурой и транспортной логистикой. Ожидается, что к осени стоимость аренды в Киеве на такое социальное жилье подпрыгнет еще на 1000-1500 грн. Что касается элитного дома премиум класса, цена вряд ли изменится, поскольку спрос на него не очень велик.

- Какова стоимость аренды в домах столицы?

- Средняя стоимость аренды однокомнатных домов в Киеве составляет 10-12 тысяч грн в месяц. Такие квартиры расположены в 10-15 минутах пешей ходьбы от метро, имеют современный ремонт, полностью меблированы и оснащены техникой. Самые дорогие дома, конечно, в центре столицы. Их цена стартует с 18 тыс. грн. Всё зависит от площади и качества ремонта. Но жилье в центре города сейчас не в приоритете.

– Где снимают жилье подешевле?

- Дешевле будет квартира в спальном районе Киева, например, Борщаговка или Троещина, с небольшой площадью в старом жилом фонде с советским ремонтом и советской мебелью. Однокомнатную "хрущевку" можно найти примерно за 7-8 тысяч в месяц. Если дом поновее – будет дороже. Еще можно сэкономить, если снять квартиру без мебели. Таких вариантов на рынке недвижимости множество. Этот вариант подходит для супружеских пар, семей с детьми, то есть для тех, кто за годы пребывания в Киеве успел приобрести собственную мебель. Жилье без мебели будет стоить примерно на 10% дешевле.

– Насколько оживленный спрос на пригородное жилье?

- Большой популярностью у квартиросъемщиков пользуются дома в пригородных зонах столицы – Софиевская Борщаговка, Ирпень и Буча, Вышгород, Коцюбинское. Это уже хорошо обжитые населенные пункты и хорошая однокомнатная квартира в новостройке с современным ремонтом и техникой там можно арендовать за 7-8 тыс. грн. В Киеве за такую придется заплатить как минимум на 3-5 тыс. грн больше. Единственный минус – на работу придется добираться как минимум двумя видами транспорта с пересадкой и подчас тянуться в длинных пробках.

– Как быстро можно подобрать квартиру?

– Сейчас выбор жилья достаточно широк, дефицита на рынке недвижимости не наблюдается. Поэтому в течение нескольких дней вполне реально найти жилище, которое бы отвечало требованиям клиента.

– Какая ситуация на рынке аренды в регионах?

- Если взять юг, в частности, Одессу, цены на аренду квартир здесь рухнули почти на 50%. В первую очередь это связано с оттоком людей из арендованных квартир и низкой миграцией переселенцев. Сейчас Одесса пытается возвращаться к жизни, поэтому в стоимости жилья для аренды прибавила процентов 10-15%. Что касается сезонной аренды, то из-за событий на Каховской ГЭС на этот бизнес рассчитывать не стоит. Конечно, в летние месяцы цены будут держаться еще на более или менее должном уровне, однако уже в сентябре они несколько снизятся.

- Какие регионы выбирают переселенцы из прифронтовых зон и жители Херсона после подрыва там Каховской ГЭС?

- В последние месяцы резко возрос интерес к аренде квартир в Днепре, поскольку в область стали активнее переезжать украинцы из прифронтовых регионов и пострадавшие из-за теракта в Каховке. Стоимость жилья в Днепре и области сегодня составляет в среднем более 7 тысяч гривен.

— Имеет ли спрос жилье в деоккупированных регионах?

— В Северных регионах — Сумской и Черниговской областях, по сравнению с маем-июнем 2022 года, рынок квартир несколько восстановился. Однако стоимость такого жилья пошла вниз процентов на 30–40. То есть, если до войны за аренду однокомнатной квартиры приходилось выложить 7-8 тысяч гривен, сейчас это обойдется в 4-5 тысяч.

- А насчет жилья на Харьковщине?

- Аренда жилья в прифронтовом Харькове переживает среди других городов едва ли не самый большой спад. На рынке оказалось очень много предложений, поскольку из-за постоянных обстрелов люди не рискуют снимать квартиры. Соответственно цены на жилье здесь кардинально снизились. Рынок аренды упал процентов на 50-60%, спрос сейчас очень низок. Сегодня даже в центре города можно арендовать дом с хорошим ремонтом за 4 -5 тысяч гривен в месяц.

- Как подорожало жилье в западных регионах, когда на него был безумный спрос в первые дни войны?

– Если до войны квартира стоила 100-150 долларов, еще полгода назад за нее "правили" 300-400 долларов. Большим спросом пользовались небольшие домики. Месячная стоимость квартиры из двух комнат и кухни стартовала от 15 тысяч гривен, а если есть все удобства, рядом развита инфраструктура и транспорт — цена сразу взлетала до 18-20 тысяч гривен в месяц.

— Какие еще регионы показывали рост стоимости жилья, кроме западных?

– Подобная ситуация на рынке недвижимости сложилась и в центральной части Украины – на Полтавщине, Черкасчине, Кировоградщине, Винницкой области. Эти области расположены вдали от линии фронта, поэтому привлекательны для переселения. И буквально с первых месяцев войны там наблюдался дефицит жилья, соответственно аренда держалась в цене. Однако стоимость была ниже, чем в Закарпатье, которое стало абсолютным лидером подорожания жилья.

- Спал ли ажиотаж сейчас?

– Первый спад цен в западных регионах прослеживался к концу прошлого года, поскольку спрос на жилье снизился. А в центральной части – наоборот вырос. То есть Тернопольская, Черновицкая, Ивано-Франковские области держатся в одном сегменте цен с центром Украины. Однокомнатную квартиру в хорошем состоянии можно арендовать на западе страны, что в центральной части — Киев, Винница — примерно за 10-12 тысяч. В Черкассах, Полтаве – дешевле.

– Какие тенденции наблюдаете в стоимости коммерческих площадей?

– В начале войны этот запрос был достаточно активным в Западной Украине, поскольку люди релоцировали свой бизнес в безопасные места. Искали производственные, складские, торговые помещения. Однако офисные не пользовались активным спросом в западных областях, потому что карантин научил многих работать дистанционно. В столице цены на офисные помещения рухнули по меньшей мере на 50%. Тем не менее, несмотря на то, что ситуация в Киеве стабилизируется и бизнес постепенно возвращается, предложений на рынке недвижимости хватает. Стоимость одного квадратного метра стартует от 5 долларов и колеблется до 10.

– Ваши прогнозы относительно дальнейших цен на аренду недвижимости?

— Рынок аренды жилья достаточно нестабильный. Стоимость будет колебаться и зависит от хода войны, количества переселенцев и спроса на квартиры. При массированных ракетных обстрелах и блекауте сразу упали в цене квартиры на верхних этажах, те, в которых все на электричестве. Однако пока такие жилья снова увеличились в цене. Поэтому по найму жилья прогнозирую, что в дальнейшем цены будут возвращаться на довоенный уровень. То есть, аренда в Киеве и центральных областях будет дорожать. Ожидаем также, что цена на западе Украины пойдет вниз.