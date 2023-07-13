Вигідніше за депозити: новий вид інвестицій підніме ринок нерухомості в Україні

Завдяки економії на податках заробити якомога більше

З початку 2023 року на українському ринку нерухомості з’явилося кілька REIT-фондів (фондів інвестування у нерухомість). Їхня діяльність спрямована на вкладення коштів у будівництво об’єктів комерційної нерухомості, здатних приносити постійний прибуток.

Про це "Телеграфу" повідомив Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

За його словами, саме подібні фонди сьогодні можуть допомогти зберегти та примножити заощадження. Після війни REIT-фонди можуть стати потужним поштовхом для розвитку ринку нерухомості.

За словами Володимира Семенцова, REIT-фонди вкладають зібрані кошти інвесторів в об’єкти нерухомості, які дають постійний дохід. В основному це комерційна нерухомість, яка потім здається в оренду.

Як підкреслив експерт, REIT-фонди можуть стати вагомим альтернативним інструментом для інвестицій та збереження існуючого стану громадян.

"У 2023 році дохід гривневих депозитів з урахуванням інфляції не перевищить 6%, а валютних депозитів — до 3%. З цих доходів доведеться віддати 19,5% — 18% податку на доходи фізосіб та 1,5 військового збору. Із вкладень у REIT -фонди доведеться віддати — 9% податку на дивіденди, 1,5% військового збору та винагороду фонду у розмірі до 1-1,5%. Тобто інвестор втратить у вигляді податків і комісії лише 11-12% від гривневого вкладу" — пояснив головну вигоду REIT-фондів Володимир Семенцов.

Як прогнозує експерт, упродовж двох-трьох років після перемоги в Україні можуть з’явитися кілька REIT-фондів, які стануть каталізаторами зростання ринку комерційної нерухомості. Причому тоді на український ринок можуть прийти і великі міжнародні REIT-фонди.

Тим часом, вже з серпня українці зможуть скористатися державною іпотечною програмою "єОселя" під 7% річних.