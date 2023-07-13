Выгоднее депозитов: новый вид инвестиций поднимет рынок недвижимости в Украине

Благодаря экономии на налогах заработать можно больше

С начала 2023 года на украинском рынке недвижимости появилось несколько REIT-фондов (фондов инвестирования в недвижимость). Их деятельность направлена ​​на вложение средств в строительство объектов коммерческой недвижимости, способных приносить постоянную прибыль.

Об этом "Телеграфу" сообщил Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development.

По его словам, именно подобные фонды сегодня могут помочь сохранить и приумножить сбережения. После войны же REIT-фонды могут стать мощным толчком для развития рынка недвижимости.

По словам Владимира Семенцова, REIT-фонды вкладывают собранные средства инвесторов в объекты недвижимости, которые приносят постоянный доход. В основном это коммерческая недвижимость, которая потом сдается в аренду.

Как подчеркнул эксперт, REIT-фонды могут стать весомым альтернативным инструментом для инвестиций и сохранения имеющегося состояния граждан.

"В 2023 году доход гривневых депозитов с учетом инфляции не превысит 6%, а валютных депозитов — до 3%. С этих доходов придется отдать 19,5% — 18% налога на доходы физлиц и 1,5 военного сбора. С вложений в REIT-фонды придется отдать — 9% налога на дивиденды, 1,5% военного сбора и вознаграждение фонда в размере до 1-1,5%. То есть, инвестор потеряет в виде налогов и комиссии только 11-12% от гривневого вклада", — пояснил главную выгоду REIT-фондов Владимир Семенцов.

Как прогнозирует эксперт, в течение двух-трех лет после победы в Украине могут появиться несколько REIT-фондов, которые станут катализаторами роста рынка коммерческой недвижимости. Причем тогда же на украинский рынок могут прийти и крупные международные REIT-фонды.

Тем временем уже с августа украинцы смогут воспользоваться государственной ипотечной программой "єОселя" под 7% годовых.