Кредит "єОселя" от государства под 7% могут получить все: сколько придется заплатить

Для многих эти суммы могут оказаться вполне посильными

С 1 августа в Украине заработает государственная программа массовой ипотеки "єОселя" со ставкой 7% годовых, на которую смогут рассчитывать не только льготные категории груждан — но и ВПО, ветераны и участники войны и члены их семей.

Теперь программой сможет воспользоваться любой гражданин, не имеющий своего жилья или имеющий его недостаточно (не более 52,5 кв. м на семью плюс 21 "квадрат" на каждого следующего члена семьи).

Более подробно с условиями для участников программы можно ознакомиться на сайте компании "Укрфинжитло", занимающейся развитием этой программы.

"Телеграф" решил посчитать, сколько украинцам придется заплатить за якобы доступную ипотеку, приняв участие в данной программе.

Ежемесячный платеж – от 180 долларов, но есть нюанс

Допустим, вы решили стать владельцем самой дешевой 1-комнатной квартиры в спальном районе Киева, которая стоит эквивалентно 40 тысяч долларов, но можете приобрести ее на максимально неблагоприятных условиях:

20% первоначального взноса;

под 7% годовых;

на срок в 20 лет.

Как посчитал "Телеграф", при аннуитетных выплатах (когда вы каждый месяц перечисляете банку одну и ту же сумму) на оставшиеся после первоначального взноса в 20% (минус 8 тысяч долларов) 32 тысячи за 20 лет вам насчитают около 27,5 тысяч долларов процентов. Таким образом, "однушка" обойдется в 67,5 тыс. долларов. Ежемесячные выплаты составят вполне вменяемые 250 долларов, однако абсолютное подорожание выльется в около 70% от первоначальной цены.

Но это — не считая разовой комиссии за предоставление кредита, сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, оплаты услуг оценщика и нотариуса, а также ежегодного страхования недвижимого имущества (т.е., предмета ипотеки).

Разумеется, это максимально невыгодный вариант, но ситуации и сценарии могут сильно различаться.

К примеру, если вы являетесь военнослужащим ВСУ или работником иного силового органа, научным сотрудником или педагогом, вы можете взять кредит под 3% годовых. В таком случае на те же 32 тысячи долларов за 20 лет будут начислены примерно 10593 долларов банковских процентов. И хотя ежемесячный платеж составит "сладкие" 180 долларов, подорожание выльется в чуть более 26% первоначальной цены.

берем в кредит 1-комнатную квартиру

В случае, если вы замахнетесь на ускоренное решение квартирного вопроса в течение 10 лет под 7 процентов годовых, и сразу внесете 20% от стоимости жилья — ежемесячная выплата составит чуть более 370 долларов, переплата в деньгах составит 12585 долларов, а в процентах — 32,5%.

Выплата кредита за 10 лет под 3 процента годовых (с внесением 20% от стоимости жилья) заставит раскошелиться на 310 долларов ежемесячно, однако при этом подорожание квартиры составит 5080 долларов (+13%).

В случае покупки "двушки" за 60 тысяч долларов, первый взнос должен будет составить 12 тысяч, а кредит придется оформлять на 48 тысяч.

За 10 лет под 3 процента годовых переплата составит около 7600 долларов, ежемесячный платеж будет 465 "зеленых" (подорожание +13%).

За 20 лет под тот же процент переплата возрастет до 16000 долларов, но ежемесячный платеж упадет до 270 "зеленых" (подорожание +27%).

Покупка квартиры на 10 или 20 лет под 7 процентов годовых приведет к ее подорожанию на чуть менее 19000 долларов в первом случае и чуть более 41000 — во втором. Выплаты за месяц составят соответственно 557 и 372 долларов. Подорожание — плюс 32 и 68 процентов соответственно.

Берем в кредит 2-комнатное жилье

Таким образом — чем быстрее вы выплачиваете кредит, тем меньше переплата, однако возрастает бремя месячных расходов. В случае растягивания выплат во времени — ежемесячные суммы снижаются, однако окончательная сумма существенно возрастает.

Объем рынка – 200 млрд грн

Как пояснил "Телеграфу" председатель правления "Глобус банка" Сергей Мамедов, для удовлетворения потенциального спроса на "Єоселю" потребуются порядка 200 млрд грн, что в условиях войны выглядит малореальным.

Тем не менее собеседник "Телеграфа" уверен, что число банков-участников программы и выданных в ее рамках ипотечных кредитов будет только расти. Показателем эффективности программы будут порядка 100 заключенных ежемесячно договоров каждым банком-участником "Єоселі".

"Пока же с 1 октября по июнь 5 банками выданы 1300 кредитов по программе "Єоселя" на сумму в 1,8 млрд грн или чуть более 3% от общего количества заявок, поданных на получение этих кредитов", — подчеркнул Сергей Мамедов.

Тем временем в Украине был выдан первый ипотечный кредит по программе "Єоселя" на этапе начала строительства, то есть котлована. При стоимости жилья в 2,2 млн грн и первоначальным взносом в 28% кредитор будет платить в течение 20 лет ежемесячно 14 700 гривен или около 400 долларов.