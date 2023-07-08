Кредит "єОселя" від держави під 7% можуть отримати всі: скільки доведеться заплатити

Для багатьох ці суми можуть виявитися цілком посильними.

З 1 серпня в Україні почне працювати державна програма масової іпотеки "єОселя" зі ставкою 7% річних, на яку зможуть розраховувати не лише пільгові категорії громадян — а й ВПО, ветерани та учасники війни та члени їхніх сімей.

Тепер програмою зможе скористатися будь-який громадянин, який не має свого житла або має його недостатньо (не більше ніж 52,5 кв. м на сім’ю плюс 21 "квадрат" на кожного наступного члена сім’ї).

Докладніше з умовами для учасників програми можна ознайомитись на сайті компанії "Укрфінжитло", яка займається розвитком цієї програми.

"Телеграф" вирішив порахувати, скільки українцям доведеться заплатити за нібито доступну іпотеку, взявши участь у цій програмі.

Щомісячний платіж – від 180 доларів, але є нюанс

Припустимо, ви вирішили стати власником найдешевшої 1-кімнатної квартири в спальному районі Києва, яка коштує еквівалентно 40 тисяч доларів, але можете придбати її на максимально несприятливих умовах:

20% початкового внеску;

під 7% річних;

терміном 20 років.

Як порахував "Телеграф", при ануїтетних виплатах (коли ви щомісяця перераховуєте банку одну й ту саму суму) на 32 тисячі за 20 років, що залишилися після початкового внеску в 20% (мінус 8 тисяч доларів), вам нарахують близько 27,5 тисяч доларів відсотків. Таким чином, "однушка" коштуватиме 67,5 тис. доларів. Щомісячні виплати складуть цілком сприйнятливі 250 доларів, однак абсолютне подорожчання виллється близько 70% від первісної ціни.

Але це — крім разової комісії за надання кредиту, збору обов’язкове державне пенсійне страхування, оплати послуг оцінювача і нотаріуса, і навіть щорічного страхування нерухомого майна (тобто, предмета іпотеки).

Зрозуміло, це дуже невигідний варіант, але ситуації та сценарії можуть сильно відрізнятися.

Наприклад, якщо ви є військовослужбовцем ЗСУ або працівником іншого силового органу, науковим співробітником чи педагогом, ви можете взяти кредит під 3% річних. У такому разі на ті ж 32 тисячі доларів за 20 років буде нараховано приблизно 10 593 доларів банківських відсотків. І хоча щомісячний платіж складе "солодкі" 180 доларів, подорожчання виллється в трохи більше ніж 26% первісної ціни.

Беремо в кредит 1-кімнатну квартиру

У випадку, якщо ви замахнетесь на прискорене вирішення квартирного питання протягом 10 років під 7 відсотків річних, і відразу внесете 20% вартості житла — щомісячна виплата становитиме трохи більше 370 доларів, переплата в грошах складе 12585 доларів, а у відсотках — 32, 5%.

Виплата кредиту за 10 років під 3 відсотки річних (з внесенням 20% вартості житла) змусить розщедритися на 310 доларів щомісяця, проте при цьому подорожчання квартири становитиме 5080 доларів (+13%).

У разі купівлі "двушки" за 60 тисяч доларів перший внесок повинен буде скласти 12 тисяч, а кредит доведеться оформлювати на 48 тисяч.

За 10 років під 3 відсотки річних переплата становитиме близько 7600 доларів, щомісячний платіж буде 465 "зелених" (подорожчання +13%).

За 20 років під той самий відсоток переплата зросте до 16000 доларів, але щомісячний платіж впаде до 270 "зелених" (подорожчання +27%).

Купівля квартири на 10 або 20 років під 7 відсотків річних призведе до її подорожчання трохи менше 19000 доларів у першому випадку і трохи більше 41000 — у другому. Виплати за місяць становитимуть відповідно 557 і 372 доларів. Подорожчання — плюс 32 та 68 відсотків відповідно.

Беремо у кредит 2-кімнатне житло

Таким чином, чим швидше ви виплачуєте кредит, тим менша переплата, проте зростає тягар місячних витрат. У разі розтягування виплат у часі щомісячні суми знижуються, проте остаточна сума суттєво зростає.

Обсяг ринку – 200 млрд грн

Як пояснив "Телеграфу" голова правління "Глобус банку" Сергій Мамедов, для задоволення потенційного попиту на "Єоселю" потрібно близько 200 млрд грн, що в умовах війни виглядає малореальним.

Проте співрозмовник "Телеграфа" впевнений, що кількість банків-учасників програми та виданих у її рамках іпотечних кредитів лише зростатиме. Показником ефективності програми буде близько 100 укладених щомісяця договорів кожним банком-учасником "Єоселі".

"Поки що з 1 жовтня по червень 5 банками видано 1300 кредитів за програмою "Єоселя" на суму в 1,8 млрд грн або трохи більше 3% від загальної кількості заявок, поданих на отримання цих кредитів", — наголосив Сергій Мамедов.

Тим часом в Україні було видано перший іпотечний кредит за програмою "Єоселя" на етапі початку будівництва, тобто котловану. За вартості житла у 2,2 млн грн та початковим внеском у 28% кредитор платитиме протягом 20 років щомісяця 14 700 гривень або близько 400 доларів.