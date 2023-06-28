Денежная компенсация за жилье: кто из военных может получить выплаты

Некоторые военные могут воспользоваться правом на внеочередное получение жилья

В Украине военные продолжают получать разные виды компенсаций. Одной из таких является денежная выплата за положенное военнослужащим жилое помещение, сообщает издание Armyinform.

Согласно постановлениям, "Об утверждении Порядка обеспечения военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями" и "Об определении размера и предоставления военнослужащим и членам их семей денежной компенсации за принадлежащее им для получения жилое помещение" есть категории бойцов, состоящих на учете (имеющих право на получение жилья или денежную компенсацию):

в случае увольнения с военной службы в запас по состоянию здоровья;

в случае, когда на время увольнения имеют выслугу военной службы не менее 20 лет;

в случае увольнения в отставку;

в случае увольнения в связи с сокращением штатов или проведением других организационных мероприятий в случае невозможности их использования на военной службе, остаются на этом учете в воинской части до получения жилья из государственного жилищного фонда или, по их желанию, денежной компенсации за причитающееся им получение жилого помещения.

Также действие документа "О порядке определения размера и предоставления военнослужащим и членам их семей денежной компенсации за принадлежащее им для получения жилое помещение" распространяется на некоторых других бойцов :

"Лиц, уволенных с военной службы в запас по состоянию здоровья или в случае, когда они на время увольнения имеют выслугу военной службы не менее 20 лет, или в отставку, а также в связи с сокращением штатов или проведением других организационных мер в случае невозможности их использования на военной службе и членов их семей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате денежной компенсации за неполученное вещное имущество во время войны.