Укр

Компенсация для военных: какую выплату могут получить бойцы или их семьи

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Компенсация за неполученную военную форму
Компенсация за неполученную военную форму. Фото Генштаб ВСУ

Выплата денежной компенсации за неполученное вещевое имущество во время войны не отменилось

За украинскими бойцами, командированными в военные администрации, сохранится денежное обеспечение и некоторые другие выплаты. К тому же, они получат компенсацию за неполученное вещевое имущество, когда будут переведены в другие военные формирования.

Чтобы получить компенсацию военному, нужно обратиться в вещевую службу воинской части с просьбой сделать справку о стоимости вещевого имущества, сообщает издание Минобороны Украины Аrmyinform.

На сайте разъясняется, что с рапортом о компенсации за неполученное вещевое имущество и оригиналом справки о его стоимости военнослужащему следует обратиться к командиру своей воинской части. Командир должен дать приказ, в котором на основании справки о стоимости вещевого имущества указывается размер компенсации. На основании приказа начисляется выплата.

Если военнослужащий погиб, то компенсацию равными частями получают члены его семьи и иждивенцы. Для получения денежной компенсации члены семьи и иждивенцы погибшего военного должны подать по месту его службы заявление на выплату.

Добавляется, что заявление должно быть направлено не позднее 3 лет со дня гибели военного или с момента официального подтверждения об его смерти.

Если освобожденный военный или члены семьи и иждивенцы защитника или защитницы не получили компенсацию, им следует обращаться в суд с соответствующим иском.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежной компенсации ветеранам российско-украинской войны и семьям умерших военных за покупку жилья.

Теги:
#Компенсация #Военные #Выплаты #ВСУ