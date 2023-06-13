Компенсация для военных: какую выплату могут получить бойцы или их семьи

Выплата денежной компенсации за неполученное вещевое имущество во время войны не отменилось

За украинскими бойцами, командированными в военные администрации, сохранится денежное обеспечение и некоторые другие выплаты. К тому же, они получат компенсацию за неполученное вещевое имущество, когда будут переведены в другие военные формирования.

Чтобы получить компенсацию военному, нужно обратиться в вещевую службу воинской части с просьбой сделать справку о стоимости вещевого имущества, сообщает издание Минобороны Украины Аrmyinform.

На сайте разъясняется, что с рапортом о компенсации за неполученное вещевое имущество и оригиналом справки о его стоимости военнослужащему следует обратиться к командиру своей воинской части. Командир должен дать приказ, в котором на основании справки о стоимости вещевого имущества указывается размер компенсации. На основании приказа начисляется выплата.

Если военнослужащий погиб, то компенсацию равными частями получают члены его семьи и иждивенцы. Для получения денежной компенсации члены семьи и иждивенцы погибшего военного должны подать по месту его службы заявление на выплату.

Добавляется, что заявление должно быть направлено не позднее 3 лет со дня гибели военного или с момента официального подтверждения об его смерти.

Если освобожденный военный или члены семьи и иждивенцы защитника или защитницы не получили компенсацию, им следует обращаться в суд с соответствующим иском.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежной компенсации ветеранам российско-украинской войны и семьям умерших военных за покупку жилья.