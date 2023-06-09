Деньги бойцам на особой задаче: что получит отдельная группа военных

За военным, откомандированным в военные администрации, сохранится денежное обеспечение

Военным в Украине гарантируется денежное обеспечение и бойцы, которые были командированы в военные администрации, также имеют право на месячное финансовое обеспечение.

Как пишет издание Министерства обороны Украины Armyinform, бойцы могут находиться в любом городе, поселке и области Украины и получать три разных выплаты.

Что выплачивается защитникам, командированным в военные администрации:

· денежное обеспечение исходя из должностного оклада, оклада по воинскому (специальному) званию;

· другие ежемесячные виды денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премии);

· одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения в порядке и размерах, установленных нормативно-правовыми актами для военнослужащих, по последней должности, занимаемой перед командировкой.

Согласно постановлению "О вопросе некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного этапа", денежное обеспечение будет начисляться за счет областных и районных военных администраций и бюджетов территориальных общин для вышеупомянутых бойцов.

В то же время, выплата отдельного денежного обеспечения будет определяться в денежном аттестате или справке, выдаваемой воинской частью, где военнослужащий исполнял обязанности по последней занимаемой должности перед командировкой.

Кто принимает решение о назначении премии и дополнительной выплаты военным:

· начальник областной военной администрации — Главнокомандующий Вооруженными Силами;

· военнослужащим, командированным в военные администрации населенных пунктов, районных военных администраций — начальник соответствующей областной военной администрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах военным за временное исполнение обязанностей в другой должности.