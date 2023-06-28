Грошова компенсація за житло: хто з військових може отримати виплати

Деякі військові можуть скористатись правом на позачергове одержання житла

В Україні військові продовжують отримувати різні види компенсацій. Однією з таких є грошова виплата за належне військовослужбовцям жиле приміщення, повідомляє видання Аrmyinform.

Згідно з постановами, "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями" та "Про визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення", є категорії бійців, які перебувають на обліку (мають право на отримання житла або грошову компенсацію):

у разі звільнення з військової служби в запас за станом здоров’я;

у разі, коли на час звільнення мають вислугу військової служби не менше ніж 20 років;

у разі звільнення у відставку;

у разі звільнення у зв’язку із скороченням штатів чи проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості їх використання на військовій службі, залишаються на цьому обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду або, за їхнім бажанням, грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.

Також, дія документа "Про порядок визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їхніх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення" розповсюджується на деяких інших бійців:

"Осіб, звільнених з військової служби в запас за станом здоров’я або у разі, коли вони на час звільнення мають вислугу військової служби не менше ніж 20 років, або у відставку, а також у зв’язку із скороченням штатів чи проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості їх використання на військовій службі, та членів їхніх сімей", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплату грошової компенсації за неотримане речове майно під час війни.