Компенсація для військових: яку виплату можуть отримати бійці або їх сім'ї

Виплата грошової компенсації за неотримане речове майно під час війни не скасувалось

За українськими бійцями, які відряджені у військові адміністрації, збережеться грошове забезпечення і деякі інші виплати. До того ж, вони отримають компенсацію за неотримане речове майно, коли будуть переведені до інших військових формувань.

Щоб отримати компенсацію військовому треба звернутись до речової служби військової частини із проханням зробити довідку про вартість речового майна, повідомляє видання Міноборони України Аrmyinform.

На сайті роз'яснюється, що з рапортом про компенсацію за неотримане речове майно та оригіналом довідки про його вартість військовослужбовцю слід звернутися до командира своєї військової частини. Командир повинен дати наказ, в якому на підставі довідки про вартість речового майна вказується розмір компенсації. На основі наказу нараховується виплата.

Якщо військовослужбовець загинув, то компенсацію рівними частинами отримують члени його сім'ї та утриманці. Для отримання грошової компенсації члени сім’ї та утриманці загиблого військового мають подати за місцем його служби заяву на виплату.

Додається, що заява має бути надіслана не пізніше 3 років із дня загибелі військового або з моменту, коли офіційно визначили його померлим.

Якщо звільнений військовий або члени сім'ї і утриманці захисника чи захисниці не отримали компенсацію, їм слід звертатися до суду з відповідним позовом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грошову компенсацію ветеранам російсько-української війни та родинам померлих військових за придбання житла.