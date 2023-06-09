Гроші бійцям на особливому завданні: що отримає окрема група військових

За военным, откомандированным в военные администрации, сохранится денежное обеспечение

Військовим в Україні гарантується грошове забезпечення і бійці, які були відряджені до військових адміністрацій також мають право на місячне фінансове забезпечення.

Як пише видання Міністерства оборони України Аrmyinform, бійці можуть перебувати у будь-якому місті, селищі та області України і отримувати три різні виплати.

Що виплачується захисникам, які відряджені до військових адміністрацій:

· грошове забезпечення виходячи з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням;

· інші щомісячні види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії);

· одноразові додаткові види грошового забезпечення в порядку та розмірах, установлених нормативно-правовими актами для військовослужбовців, за останньою посадою, займаною перед відрядженням.

Згідно з постановою, "Про питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного етапу", грошове забезпечення нараховуватиметься за рахунок обласних та районних військових адміністрацій та бюджетів територіальних громад для вищезазначених бійців.

Водночас, виплата окремого грошового забезпечення визначатиметься у грошовому атестаті або довідці, яка була видана військової частиною, де військовослужбовець виконував обов’язки за останньою займаною посадою перед відрядженням.

Хто приймає рішення про призначення премії та додаткової виплати військовим:

· начальник обласної військової адміністрації — Головнокомандувач Збройних Сил;

· військовослужбовцям, відряджених до військових адміністрацій населених пунктів, районних військових адміністрацій — начальник відповідної обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати військовим за тимчасове виконання обов'язків на іншій посаді.