Киева в списке нет: где с началом войны чаще всего продают новое жилье

Рынок недвижимости быстрее оживает в регионах, а не в столице

Пока в Киеве и центре Украины растет цена аренды жилья, в западных регионах Украины активно строят и продают новое жилье. К этому подключаются и отечественные банки, предлагая ипотеку.

Так, по словам директора по развитию бизнеса на портале недвижимости ЛУН Елены Унаньян, Закарпатье и Ужгород являются безоговорочным лидером по открытию продаж в жилых комплексах, которые реализовывали до "большой" войны. Продажа квартир осуществляется более чем в 98% объектов.

В Топ-5 регионов с наибольшей долей открытых продаж также входят Ивано-Франковская, Тернопольская, Черкасская, Черновицкая области и Львов, где в жилых комплексах реализуется более 93% квартир.

При этом средняя минимальная стоимость квадратного метра в объектах, строительство которых в Ужгороде еще не началось, составляет 800-1700 долл./м2. Стоимость на стадии строительства варьируется от 650 до 2300 долл./м2, а цена "квадрата" в уже построенных объектах составляет 900-3200 долл. В сравнении с довоенными ценами рост стоимости составил примерно 75%. В то же время во Львове этот показатель составил 79%, в Ивано-Франковске – 78%.

"Начиная с 24 февраля 2022 года, Закарпатская область входит в пятерку регионов с наибольшим количеством новых ЖК. Лидером по этому показателю является Львов, где начались продажи в 52 ЖК, на втором месте — Тернополь (продажи начались в 25 ЖК), третье место разделили между собой Ужгород, Ивано-Франковск и Киевская область (без учета Киева) — по 16 новых ЖК", — подчеркнула Елена Унаньян.

Дальнейшему росту рынка недвижимости в западных регионах будут способствовать и банки. Так, первый заместитель председателя правления "Глобус банка" Елена Дмитриева считает, что будет расти предложение ипотечных программ между банками и девелоперами.

К примеру, стоит ждать гибких ипотечных программ коммерческих банков по приобретению жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. Срок погашения кредитов составит от 3 до 20 лет (в частности, от 7,9% до 12% сроком погашения до 3 лет, от 12,5 % до 15,9% сроком на 5 лет и от 3% на первый год и до 22,9% на последующие 19 лет (по условиям 20-летней ипотеки).

Также будет продолжаться развитие льготной государственной ипотечной программы "єОселя", которая с 1 августа станет доступной для большего количества граждан. Причем все эти условия могут активизировать рынок недвижимости в том же Ужгороде уже в ближайшие 2-3 месяца, считает Елена Дмитриева.

Как подсчитал "Телеграф", желающие воспользоваться государственной ипотечной программой в зависимости от условий и срока возврата кредита будут платить ежемесячно от 180 долларов.