Под Киевом дом без ремонта продают за $1,2 млн: что в нем особенного и как выглядит (фото)

Площадь дома 390 квадратных метров

Под Киевом в поселке Зеленый бор (в 17 км от столицы) продают большой эксклюзивный дом без отделки за 1,2 млн долларов, а двухуровневую квартиру в городе рядом с собором София Киевская, с хамамом и мраморными полами можно купить за 3,5 млн долларов.

Объявление о продаже размещено на соответствующей странице в Facebook.

В доме три спальни и три санузла, есть зал, столовая, кухня, кабинет и зона отдыха. На территории есть бассейн (11 м, глубина — 1,65 м), а рядом с ним — гостевой блок со спальней, санузлом, террасой и зоной барбекю.

К дому прилагается участок размером 0,56 гектаров — территория обнесена высоким каменным забором по всему периметру. На входе — кованые ворота на пультуправлении. Есть также гараж на две машины и дополнительные помещения для хранения.

Но и это еще не все — будущие владельцы также получат баню из высокосортных пород дерева и зону отдыха в березовой роще. Также на территории есть сад с плодовыми деревьями, хвойные деревья редких пород из питомника в Германии, мини-огород и вольер для собак.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове продают 2-комнатную квартиру за 45 тысяч долларов (почти 1,7 миллиона гривен). Выглядит она, мягко говоря, ужасно, но в качестве плюсов автор объявления указал, что она находится рядом с парком, а в доме не течет крыша.