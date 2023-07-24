Хамам, три ванны и мраморные полы: в Киеве продают квартиру в царском доме за 3,5 млн долларов (фото)

Общая площадь квартиры 434 квадратных метра

В Киеве продают элитную квартиру в престижном районе. Двухуровневое жилье расположено в царском доме рядом с собором София Киевская и продают его за 3,5 млн долларов или 128,5 млн гривен.

Объявление с фотографиями размещено на сайте ОLХ. Квартира находится на четвертом и пятом этажах 5-этажного дома.

Высота потолков в квартире, которая расположена в жилом комплексе "Софиевские ворота", составляет 4,1 метра. Площадь первого этажа 278 кв.м., второго — 138 кв.м., а также есть еще одно помещение на 18 кв.м. В квартире панорамные окна с видом на Софийскую площадь, а также есть вид на звездное небо. Есть гостиная, столовая, кухня, несколько спален и ванных комнат, а также хамам.

Кроме того, в элитном ЖК есть собственный паркинг, котельная и закрытая территория, которая охраняется военизированной охраной. На территории есть также магазины. Ремонт, как сказано в описании, "авторский, интерьер VIP-уровня, импортная мебель". На фото можно заметить каменные полы, огромные хрустальные люстры, а в одной из комнат их насчитывается целых девять. Стены и потолок в некоторых комнатах отделаны деревом, в других комнатах поклеены обои или стены просто выкрашены в нейтральные цвета.

В ванных комнатах, которых минимум три, стены и мебель имеют отделку под золото. На второй этаж ведет огромная черная лестница с металлическими перилами. А в спальне на потолке есть окно, которое закрыто белыми шторами — тот самый вид на звездное небо. Подъезд и двор ЖК украшены мрамором и гранитом, есть стеклянный лифт с красной дорожкой в стиле "дорого-богато". Примечательно, что в графе основной цены указана сумма за эту квартиру 35 млн долларов, а в самом конце описания сказано, что она стоит 3,5 млн долларов. Настоящая стоимость недвижимости сейчас неизвестна.

Что известно о доме по улице Владимирской 20/1а

Дом был возведен в 1898–1899 годах и насчитывал только три этажа, а в 1905–1905 годах был достроен четвертый этаж. Проект дома принадлежит архитектору В. Николаеву. При его строительстве использовались разные архитектурные стили. Известно, что дом состоит из двух симметричных секций, каждая из которых состоит из 5-комнатной квартире на каждом этаже. Также есть торцевая сторона дома с проездом со стороны Рыльского переулка, где размешены 6-комнатные квартиры и различные учреждения.

В этом доме в разные времена жило немало известных людей:

1900–1917 года — в квартире 10 на втором этаже жил строитель дома и архитектор Евгений Ермаков.

1898–1917 года — киевский епархиальный архитектор, автор многих киевских храмов (Благовещенской митрополичьей церкви в ансамбле Киево-Печерской лавры, Покровской церкви на Приорке, Пантелеймоновской церкви в Феофании и т.д.)

1905–1912 года — архитектор и автор проекта жилого дома на ул. Б. Хмельницкого, 32 Кароль Иваницкий.

В 2003 году дом, который называют царским, был реконструирован и прибрел нынешний вид.

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