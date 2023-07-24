Хамам, три ванни та мармурові підлоги: у Києві продають квартиру в царському будинку за 3,5 млн доларів (фото)

Загальна площа квартири 434 квадратні метри

У Києві продають елітну квартиру у престижному районі. Двохрівневе житло розташоване в царському будинку поряд із собором Софія Київська та продають його за 3,5 млн доларів або 128,5 млн гривень.

Оголошення з фотографіями розміщено на сайті ОLХ. Квартира знаходиться на четвертому та п’ятому поверхах 5-поверхового будинку.

Висота стель у квартирі, яка розташована у житловому комплексі "Софіївська брама", становить 4,1 метра. Площа першого поверху 278 кв.м., другого – 138 кв.м., а також є ще одне приміщення на 18 кв.м. У квартирі є панорамні вікна з видом на Софійську площу, а також є вид на зоряне небо. Є вітальня, їдальня, кухня, кілька спалень та ванних кімнат, а також хамам.

Крім того, в елітному ЖК є власний паркінг, котельня та закрита територія, що охороняється воєнізованою охороною. На території є магазини. Ремонт, як сказано в описі, "авторський, інтер’єр VIP-рівня, імпортні меблі". На фото можна побачити кам’яні підлоги, великі кришталеві люстри, а в одній з кімнат їх налічується цілих дев’ять. Стіни та стеля в деяких кімнатах оздоблені деревом, в інших кімнатах поклеєні шпалери або стіни просто пофарбовані в нейтральні кольори.

У ванних кімнатах, яких мінімум три, стіни та меблі мають оздоблення під золото. На другий поверх ведуть величезні чорні сходи з металевими поручнями. А в спальні на стелі є вікно, яке закрите білими шторами — той самий вид на зоряне небо. Під’їзд та двір ЖК прикрашені мармуром та гранітом, є скляний ліфт з червоною доріжкою у стилі "дорого-багато". Примітно, що у графі основної ціни зазначено суму за цю квартиру 35 млн доларів, а наприкінці опису сказано, що вона коштує 3,5 млн доларів. Справжня вартість нерухомості наразі невідома.

Що відомо про будинок на вулиці Володимирській 20/1а

Будинок був зведений у 1898–1899 роках та налічував лише три поверхи, а у 1905–1905 роках було добудовано четвертий поверх. Проект будинку належить архітектору В. Ніколаєву. Під час його будівництва використовувалися різні архітектурні стилі. Відомо, що будинок складається із двох симетричних секцій, кожна з яких складається з 5-кімнатної квартири на кожному поверсі. Також є торцева сторона будинку з проїздом з боку Рильського провулку, де розміщені 6-кімнатні квартири та різні установи.

У цьому будинку в різні часи мешкало чимало відомих людей:

1900-1917 — у квартирі 10 на другому поверсі жив будівельник будинку і архітектор Євген Єрмаков.

1898–1917 рр. — київський єпархіальний архітектор, автор багатьох київських храмів (Благовіщенської митрополичої церкви в ансамблі Києво-Печерської лаври, Покровської церкви на Пріорці, Пантелеймонівської церкви у Феофанії тощо)

1905-1912 року — архітектор та автор проекту житлового будинку на вул. Б. Хмельницького, 32 Кароль Іваницький.

У 2003 році будинок, який називають царським, був реконструйований і набув нинішнього вигляду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві здають квартиру із "совковим" ремонтом. Із приємного лише її недорога ціна.