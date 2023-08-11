Комуніста Симоненка вивіз з України спецназ рф: де він зараз і в чому його підозрюють (фото)

Лідер забороненої компартії України втік у березні минулого року

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутату, керівнику забороненої Комуністичної партії України Петру Симоненку, який підтримав збройну агресію росії. Під час окупації Київщини він утік до росії у супроводі спецназу рф.

Про це повідомляється в Telegram-каналі СБУ.

Під час окупації Київської області навесні 2022 року Симоненко звернувся до російської влади з проханням вивезти його з родиною до росії. Для цього в окуповане тоді селище Березівка Макарівського району кремль надіслав загін спецназу, який Симоненко зустрів та поселив у власному будинку.

"Потім з 4 по 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до росії, де був призначений заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання" радянського союзу", — повідомили в СБУ.

Уточнюється, що це — прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером — депутатом держдуми рф геннадієм Зюгановим. За його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

У жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій "22-й Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила на Кубі. Під час свого виступу на форумі Симоненко виправдовував захоплення частини території України та діяльність так званих "ЛДНР".

Також відомо, що 21 — 22 квітня 2023 року Симоненко взяв участь у з’їзді "антифашистського форуму", що відбувся в мінську, де він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські заяви щодо застосування росією тактичної ядерної зброї.

Симоненко повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, досудове розслідування продовжується.

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом подання збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації).

Варто зазначити, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" повідомляв про втечу Симоненка ще у травні 2022 року.

Нагадаємо, у 2019 році Симоненко хотів балотуватися на виборах президента України, але його не зареєстрували. Комісія встановила, що Симоненко висунутий кандидатом у президенти від партії, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

У тому ж році шостий апеляційний адміністративний суд 6 лютого відмовив у задоволенні позову Симоненка та КПУ до Центральної виборчої комісії через відмову в реєстрації його кандидатом на виборах президента України 31 березня.

Крім того, у серпні 2019 року окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом Симоненка та Компартії до Міністерства юстиції України. Позивачі просили суд скасувати наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено правовий висновок комісії з питань дотримання закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (про декомунізацію) про невідповідність діяльності, найменування та символіки Компартії України вимогам цього закону.

Нагадаємо, березні минулого року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ухвалила рішення призупинити будь-яку діяльність політичних сил, пов’язаних з росією, під час воєнного стану. 3 травня Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій на території України. За кілька місяців восьмий апеляційний адміністративний суд остаточно заборонив діяльність Комуністичної партії України.

Як повідомляв "Телеграф", Печерський суд Києва на своєму засіданні у четвер, 10 серпня, задовольнив клопотання прокурорів і обрав запобіжний захід для нардепа Олександра Дубинського у вигляді особистого зобов’язання.