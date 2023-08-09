СБУ затримала депутата у Кропивницькому: очолював банду рекетирів

До складу банди входили місцеві злочинці

Служба безпеки України затримала чинного депутата міської ради Кропивницького, який очолював угруповання бандитів, що займалися рекетом.

Про затримання повідомляє СБУ.

Як повідомляють ЗМІ, йдеться про депутата Дмитра Терзова від "Батьківщини".

"Під його керівництвом карні злочинці "вибивали" 92 тис. дол. США з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес", — йдеться в повідомленні.

Ці гроші підприємець мав передати бандитам у сплату неіснуючого боргу перед ватажком злочинної групи.

Співробітники СБУ затримали депутата у Кропивницькому під час передачі йому другої частини суми. Перед цим спецслужби задокументували факт отримання першого "траншу" від підприємця.

За даними слідства, до складу банди входили місцеві карні злочинці, що спеціалізувалися на рекеті. За вказівкою лідера вони вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрожували вбивством.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи депутата виявлено велику суму готівки, ймовірно отриману злочинним шляхом.

Йому та ще одному учаснику злочинного угруповання повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Телеграф", народному депутату Олександру Дубинському, за якого днями взялися правоохоронці, оголосили про підозру.