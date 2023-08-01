За трьома київськими депутатами прийшло ДБР: підозрюють в ухилянні від військової служби (фото)
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Депутати оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації
Трьом депутатам Київської міської ради повідомили про підозру в ухиленні від військової служби.
Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Імен депутатів там називати не стали, але уточнили, що всі вони протягом року не з’явилися на військову службу.
Ним інкриміновано ухилення від обов’язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України). За цією статтею військовим може загрожувати до 10 років ув’язнення.
"За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї з військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, протягом року не приходили на військову службу. Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення з частини, де нібито проходили службу", — йдеться у повідомленні відомства.
Наразі силовики вирішують питання про обрання запобіжного заходу фігурантам справи.
Раніше "Телеграф" писав про те, що є лише один випадок, коли ухилянта можуть притягнути до кримінальної відповідальності.