За трьома київськими депутатами прийшло ДБР: підозрюють в ухилянні від військової служби (фото)

Депутати оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації

Трьом депутатам Київської міської ради повідомили про підозру в ухиленні від військової служби.

Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Імен депутатів там називати не стали, але уточнили, що всі вони протягом року не з’явилися на військову службу.

Ним інкриміновано ухилення від обов’язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України). За цією статтею військовим може загрожувати до 10 років ув’язнення.

"За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї з військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, протягом року не приходили на військову службу. Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення з частини, де нібито проходили службу", — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі силовики вирішують питання про обрання запобіжного заходу фігурантам справи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що є лише один випадок, коли ухилянта можуть притягнути до кримінальної відповідальності.