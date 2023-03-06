Раду хочуть закрити для проросійських депутатів - готовий законопроект

Чинних нардепів від проросійських партій вимагають достроково позбавити мандата

Народні депутати від двох партій — "Голос" та "Слуга народу" — хочуть заборонити депутатам від проросійських партій брати участь у виборах. У Верховній Раді 6 березня було зареєстровано відповідний законопроект №9081.

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на автора законопроекту, народну депутатку від фракції "Слуга народу" Галину Янченко. Окрім неї, ініціативу підтримали ще дев’ять народних обранців.

У документі сказано, що представникам від проросійських партій слід заборонити балотуватися до парламенту та рад всіх рівнів. Торкнеться ця заборона тих депутатів, які на момент початку війни в Україні були членами проросійських партій чи фракцій.

"Зараз високі ризики, що в наступних скликаннях парламенту та місцевих радах знову виявляться ті самі кремлівські агенти, які будуть обрані під новою політичною вивіскою, – наприклад, від умовної партії "За мир". І вони також продовжуватимуть підривну діяльність зсередини в країні та готувати ґрунт для можливих нових вторгнень країни-агресора", – сказала Галина Янченко.

Щодо чинних нардепів від уже забороненої в Україні партії ОПЗЖ, то їх потрібно достроково позбавити мандатів. Підставою для цього можуть бути обвинувальні вироки судів або позбавлення українського громадянства.

"За нардепами від колишньої ОПЗЖ є більш, аніж достатньо підстав для порушення кримінальних справ. Можна було б досить швидко дійти судових вироків. Це справді питання кількох місяців", — додала автор законопроекту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що члена ОПЗЖ Юрія Бойка пропонують не позбавляти звання "Герой України". Його колега зареєстрував відповідний законопроект.