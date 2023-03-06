Раду хотят закрыть для пророссийских депутатов - готов законопроект

Действующих нардепов от пророссийских партий требуют досрочно лишить мандата

Народные депутаты от двух партий — "Голос" и "Слуга народа", хотят запретить депутатам от пророссийских партий участвовать в выборах. В Верховной Раде 6 марта был зарегистрирован соответствующий законопроект №9081.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на автора законопроекта, народного депутата от фракции "Слуга народа" Галину Янченко. Кроме нее, инициативу поддержали еще девять народных избранников.

В документе сказано, что представителям от пророссийских партий нужно запретить баллотироваться в парламент и рады всех уровней. Коснется этот запрет тех депутатов, которые к моменту начала войны в Украине были членами пророссийских партий или фракций.

"Сейчас высоки риски, что в следующих созывах парламента и местных радах снова окажутся все те же кремлевские агенты, которые будут избраны под новой политической вывеской, – например, от условной партии "За мир". И они тоже будут продолжать подрывную деятельность изнутри в стране и готовить почву для возможных новых вторжений страны-агрессора", – сказала Галина Янченко.

Что касается действующих нардепов от уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, то их нужно досрочно лишить мандатов. Основанием для этого могут послужить обвинительные приговоры судов или лишение украинского гражданства.

"По нардепам от бывшей ОПЗЖ есть более чем достаточно оснований для возбуждения уголовных дел. Можно было бы довольно быстро прийти к судебным приговорам. Это действительно вопрос нескольких месяцев", – добавила автор законопроекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что члена ОПЗЖ Юрия Бойко предлагают не лишать звания "Герой Украины". Его коллега зарегистрировал соответствующий законопроект.