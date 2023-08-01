За тремя киевскими депутатами пришло ГБР: подозревают в уклонении от воинской службы (фото)
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Депутаты оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию
Троим депутатам Киевского городского совета сообщили о подозрении в уклонении от военной службы.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Имен депутатов там называть не стали, но уточнили, что все они в течение года не явились на военную службу.
Им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины). По этой статье военным может грозить до 10 лет тюрьмы.
"По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу. Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу", — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас силовики решают вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.
Ранее "Телеграф" писал о том, что что есть только один случай, когда уклониста могут привлечь к уголовной ответственности.