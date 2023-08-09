Нардепу Дубінському оголошено підозру: подробиці

Свою провину Дубінський заперечує

Народному депутату Олександру Дубінському, за якого днями взялися правоохоронці, оголосили про підозру.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Нардепа підозрюють у внесенні посадовцем неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування.

"Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом і самостійно залишив країну 27 червня 2023 року. У свою чергу батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся в Україну лише 27 липня 2023 р. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі та у готелі Vincci Bit у Барселоні", — йдеться в матеріалі.

Варто зазначити, що інформацію про підозру від Генпрокуратури підтвердив уже сам Дубинський на своїй сторінці у Facebook. Свою провину він заперечує, а справу називає "політичним замовленням".

Як зазначає УП, судячи з відео, записаного нардепом, він з’явився на черговий допит у ДБР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пасія Дубінського "спалила" нардепа на відпочинку, який нібито виїхав з України лікувати батька.