Нардепу Дубинскому объявлено подозрение: подробности

Свою вину Дубинский отрицает

Народному депутату Александру Дубинскому, за которого на днях взялись правоохранители, объявили о подозрении.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Нардепа подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

"Следствие установило, что народный депутат получил разрешение оставить Украину под этим предлогом и самостоятельно покинул страну 27 июня 2023 года. В свою очередь отец нардепа самостоятельно выехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года. Правоохранители получили информацию, что во время пребывания за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, с 20 по 27 июля нардеп находился в Испании и останавливался в отеле Mediterraneo в Кастельдефельсе и в отеле Vincci Bit в Барселоне", — говорится в материале.

Стоит отметить, что информации о подозрении от Генпрокуратуры подтвердил уже и сам Дубинский на своей странице в Facebook. Свою вину он отрицает, а дело называет "политическим заказом".

Как отмечает УП, судя по видео, записанному нардепом, он явился на очередной допрос в ГБР.

Напомним, ранее мы писали о том, что пассия Дубинского "спалила" нардепа на отдыхе, который якобы выехал из Украины лечить отца.