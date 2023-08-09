СБУ задержала депутата в Кропивницком: возглавлял банду рэкетиров

В состав банды входили местные уголовники

Служба безопасности Украины задержала действующего депутата городского совета Кропивницкого, который стоял во главе группировки бандитов, занимавшихся рэкетом.

Об задержании информирует СБУ.

Как сообщают СМИ, речь идет о депутате Дмитрии Терзове от "Батьківщини".

"Под его руководством уголовники "выбивали" 92 тыс. дол. США из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес", — сказано в сообщении.

Эти деньги предприниматель должен был передать бандитам в уплату несуществующего долга перед предводителем преступной группы.

Сотрудники СБУ задержали депутата в Кропивницком во время передачи ему второй части суммы. Перед этим спецслужбы задокументировали факт получения первого "транша" от предпринимателя.

По данным следствия, в состав банды входили местные уголовники, специализировавшиеся на рэкете. По указанию лидера, они требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа применяли психологическое давление, физическое насилие и угрожали убийством.

Во время обысков по месту жительства и работы депутата обнаружена крупная сумма наличных денег, вероятно полученная преступным путем.

Ему и еще одному участнику преступной группировки сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", народному депутату Александру Дубинскому, за которого на днях взялись правоохранители, объявили о подозрении.